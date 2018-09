Her er historien om en massakre, som Myanmar ikke ville have frem Efter afsløringen af militærets involvering i massehenrettelser og forfølgelse af rohingya-mindretallet blev to Reuters-journalister anholdt for 'at afsløre statshemmeligheder' og idømt syv års fængsel.

»Fangerne, 10 muslimske rohingyaer, der var bundet fast til hinanden, så til, mens buddhister fra deres egen landsby gravede et primitivt hul i jorden. Snart efter, om morgenen 2. september, lå alle 10 døde. Mindst to af dem var blevet hakket ihjel af buddhistiske landsbyboere. Resten var blevet skudt af Myanmars militær, fortæller to af dem, der var med til at grave graven«.

Sådan indleder nyhedsbureauet Reuters deres artikel om en massehenrettelse i byen Inn Din. Forinden er man som læser blevet konfronteret med billedet af 10 knælende og bagbundne mænd. Et billede, der er taget dagen inden, de blev slået ihjel af soldater fra Myanmars militær og deres tidligere naboer.

To af journalisterne bag artiklen er mandag blevet idømt syv års fængsel i Myanmar. De er blandt andet dømt for illegalt at have skaffet sig fortrolige oplysninger om statens sikkerhed.

Foto: Thein Zaw/AP Wa Lone har gjort den dobbelte 'thumps up' til sin signatur under retssagen. Han er, sammen med sin partner Kyaw Soe Oo, idømt syv års fængsel i Myanmar for dækningen af en massehenrettelse i byen Inn Din.

Det er første gang, at journalister udefra har kunnet beskrive, hvordan Myanmars militærregime har bidraget til forfølgelsen af det muslimske rohingya-mindretal i Myanmar. Indtil da var det kun ofrene selv, der fortalte om begivenhederne. Omkring 700.000 rohingyaer er i de seneste år flygtet over grænsen til Bangladesh.

»Jeg kan ikke forklare, hvordan jeg har det indeni. Min mand er død. Han er væk for evigt. Jeg vil have retfærdighed for hans død, intet andet«, sagde enken til en af de henrettede mænd til Reuters, da de fandt hende i en flygtningelejr.

De to journalister formåede via udtalelser fra både militærfolk, beboere og vidner fra landsbyen Inn Din, samt beretninger fra ofrenes familier i flygtningelejre at strikke et billede sammen af hændelsesforløbet op til, at de ti mænd blev henrettet og smidt i én samlet grav.

Og hændelsesforløbet er et skræmmende et af slagsen.

En lokal buddhistisk landmand, Maung Ni, var forsvundet kort tid forinden. Militærfolk nåede frem til, at det var rohingyanske terrorister, der havde myrdet landmanden - uden at have beviser for det vel at mærke.

Ifølge Reuters' kilder blev de ti mænd tilfældigt udvalgt blandt den flygtende gruppe af rohingyaer. Forud for henrettelsen inviterede en af militærofficererne landmandens to sønner til at udføre de to første henrettelser.

»Efter at brødrene havde snittet de to med sværd, skød patruljen de andre. To til tre skud pr. person«, fortæller en af de lokale, der gravede hullet til graven.