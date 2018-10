Portræt: Anna Libak kan ligne en fe og lyde som en rejekælling Anna Libak har prøvet det meste, og lige nu står hun over for en spændende udfordring som folketingskandidat for Venstre. I dag fylder hun 50 år.

