60 år Gitte Rønberg, leder af Bibliotek og Research i JP/Politikens Hus, København

Gitte Rønberg er personificeringen af grundreglen om, at journalistisk skal basere sig på fakta. Som leder af Bibliotek og Research i JP/Politikens Hus står Gitte Rønberg ofte bag undersøgelser og behandling af dataindsamling, når Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken fremlægger ny viden og dokumentation i journalistiske artikler. Hun kom til huset i 1994 som bibliotekar, skiftede til leder af Politiken Research i 2005, har været medlem af Politikens undersøgende redaktion og senest forfremmet til leder af Bibliotek og Research i JP/Politikens Hus fra 2017. Hun er et lysende eksempel på den digitale transformation, som medieudviklingen har medført de seneste 20 år. For den grundige og systematiske bibliotekar bruger ikke sin tid på udlån af bøger, for hun udviklet sig til en førende informationsspecialist og dataanalytiker. Hun kan blive nærmest barnligt begejstret, når hun dykker ned i nye IT-værktøjer til at finde mønstre og vigtige detaljer i enorme mængder af data. Det bidrager med afgørende research, når journalisterne rammer forsiden med en vigtig nyhedshistorie. For Gitte tænker både journalistisk og kreativt, når hun skal finde ud, hvordan hun kan sine IT-værktøjer til at finde frem til de nødvendige informationer til en god historie. Med temperament, tålmodighed og et sublimt overblik driver hun tunge dataprojekter frem som kandidattest til folketingsvalg og EP-valg og leverer altid til deadline. Hun er afholdt som kollega på tværs af huset og dygtig til at samarbejde med alle faggrupper. En vigtig sparringspartner er ægtefællen Flemming Christiansen, der er en af Politikens dygtigste indlandsjournalister. De er nysgerrige og eventyrlystne, og derfor fejrer de selvfølgelig fødselsdagen på en drømmerejse til Japan. Anne Mette Svane