»Everybody say: yeah!«: Vidunderbarnet fra Michigan fylder 70

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Egentlig var det bare meningen, at Stevie Wonder skulle vises frem i Chicago-natklubben Regal Theater den aften i 1963. Som et lille indslag mellem alle de store Motown-stjerner, folk var kommet at høre.