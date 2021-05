Fra midten af 1960’erne havde Donovan Leitch hittet i både Storbritannien og Amerika med sange som ’Catch the Wind’, ’Colours’ og ’Sunshine Superman’, og han var et stort navn, da han i februar 1968 pakkede sin guitar og tog til Rishikesh i Indien.

Med sig til undervisning i meditationslære hos Maharishi Mahesh Yogi i Indien havde han hele The Beatles, og det kom til at gå over i rockhistorien, at det var på den rejse, Donovan lærte John Lennon fingerfærdigheder på guitar. Det var også i Rishikesh, at Donovan skrev sit hit ’Hurdy Gurdy Man’, som han stadig gerne optræder med, og som refererer til den transcendental meditation, han blev en dedikeret studerende af under opholdet i Indien og stadig dyrker.

Krøllerne er blevet grå, men han har beholdt både det lange hår og ånden fra 1968 gennem årene siden højdepunktet i karrieren i sidste del af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne. Det er især sangene fra dengang, hans publikum gerne vil høre, når han forlader sit og hustruens, Linda Lawrences, hus i County Cork i Irland for at optræde.

»Menneskehedens rejse er forblevet den samme fra gamle tider til i dag. Mine sange handler om den samme menneskelige rejse. Der er nye platforme til udgivelse af musik, kunst, litteratur og film, men behovet for livemusik og kunstneres behov for at skabe ændrer sig aldrig. Alder har intet med det at gøre. Mine sange er tidløse«, sagde han i et interview i 2017.