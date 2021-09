80 år: Sanders tabte kampen om præsidentposten, men vandt politikken

Da venstrefløjsveteranen Bernie Sanders i 2016 næsten blev Det Demokratiske Partis præsidentkandidat, sendte det chokbølger gennem partiets establishment. Her fem år senere er de chokbølger ved at udmønte sig i et enormt investeringsprogram, der vil være Bernie Sanders’ største politiske fingeraftryk og illustrere, hvor meget han har ændret ikke bare det parti, han ikke vil være medlem af, men USA.

Senatoren fra Vermont arbejder i disse dage og uger på at bringe investeringspakken på gigantiske 3,5 billioner dollars gennem Senatet. Pakken er præsident Joe Bidens signaturprojekt, men det er i høj grad elementer af Bernie Sanders’ mangeårige politik, der befinder sig i den: betalt orlov på 12 uger i forbindelse med barsel, børnepasning eller sygdom; gratis to år på de mere professionsrettede Community Colleges; børnepenge, betalt børnehave og udbygget sundhedsforsikring for pensionister og udsatte amerikanere; en udbygning af det amerikanske sociale sikkerhedsnet. Læg dertil investeringer i infrastruktur og mod klimaforandringer, der langtfra lever op til Sanders’ store krav, men bærer hans fingeraftryk.

Bernie Sanders er i løbet af sine 30 år i Kongressen blevet kritiseret for at være bedre til at holde flammende taler end til at få sin politik vedtaget, men det kan være ved at ændre sig.