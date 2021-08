Nekrolog: Hun gav de mindste en ven for livet

Alfons har ingen mor, kun far Bertil, og nu har hans skaber, Gunilla Bergström, også forladt verden, så hvad gør vi nu? Svaret er let: Vi læser videre i børneværelserne. Vi bliver ved med at lutre de mindste og de lidt større med de pragtfulde tegninger og historier om lille Alfons Åberg og hans far.

Når en kunstner, som har ramt folk i hjertekulen, går bort, har den pludselige indsigts lys det med at skinne. Ved Gunilla Bergströms bortgang i en alder af 79 år bliver det lysende klart, hvor stor betydning hendes bøger om den lille dreng med det runde, sparsomt hårbevoksede hoved og de store øjne og hans far har haft – og stadig har. Hvorfor de for længst er blevet del af den kollektive bevidsthed verden over. Det er, fordi Bergström skabte sine bøger med en sjælden evne til at stille ind på børns følelser og alle de spørgsmål, de nødvendigvis må stille.

Med Alfons-bøgerne, som der findes 26 af, fik Bergström socialrealisme og fantasi til at gå hånd i hånd og altid i indlevet øjenhøjde med børns følelsesliv, hvad enten de tænker over tilværelsens konkrete udfordringer, stiller småfilosofiske spørgsmål eller betror sig til usynlige venner, som Alfons gør det til ’hemmelige’ Svipper.