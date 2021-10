Nekrolog: Hun kæmpede både i ord og gerning de indiske kvinders sag

Den 25. september kunne den politisk aktive skuespiller Bina Kak bekræfte, at hendes søster, digteren og kvindesagsforkæmperen Kamla Bhasin, var afgået ved døden, en nyhed, der udløste sorg i store dele af Indien. Ifølge søsteren havde Kamla Bhasin få måneder forinden fået diagnosen leverkræft.

Kamla Bhasin benyttede poesi, sange, slagord, taler og bøger for at bekæmpe et voldeligt patriarkat og skabe større opmærksomhed om kvindesagen. I sin næsten 50 år lange karriere var hun med til at skabe en lang række grupper, som beskæftiger sig med problemer som vold mod kvinder og kvinders sundhedsforhold og uddannelsesniveau.