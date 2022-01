Sangerinden bag 1960'er-hittet 'Be My Baby' er død

Ronnie Spector, der i 1960’erne havde hittet ’Be My Baby’ med pigegruppen The Ronettes, er død, oplyser hendes familie, skriver nyhedsbureauet AFP. Hun blev 78 år.

»Vores elskede jordiske engel, Ronnie, forlod denne verden fredeligt i dag efter en kort tids kamp med kræft«, skriver familien i en udtalelse.

»Ronnie levede sit liv med et glimt i øjet, en livlig indstilling, en særlig form for humor og et smil på læben«.

Hun blev født som Veronica Greenfield i Harlem i New York City i 1943 af en sort mor og en far af irsk afstamning. Ronnie dannede det band, som blev til The Ronettes, sammen med sin søster Estelle og kusinen Nedra Talley. Med kraftig makeup, håret sat højt op og korte kjoler havde trioen en forførende kant, som var med til at sikre gruppen global berømmelse, skriver AFP.

I begyndelsen af 1960’erne havde The Ronettes en stribe hits som ’Baby, I Love You’, ’The Best Part of Breakin’ Up’ samt tophittet ’Be My Baby’, der i 1999 blev valgt ind Grammy Hall of Fame. Den ikoniske sang kendes blandt andet fra filmen ’Dirty Dancing’ fra 1987, og instruktøren Martin Scorsese brugte den også som åbningsnummeret i filmen ’Mean Streets’ i 1973.

Sammen med The Supremes blev The Ronettes et af de mest tidstypiske bands for 1960’erne og den eneste pigegruppe, som turnerede med The Beatles. Da bandet i 2007 blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame genkaldte Keith Richards fra The Rolling Stones sig en koncert sammen med The Ronettes.

»De rørte mit hjerte lige på stedet, og de rører det stadig«, sagde guitaristen.

I en alder af 25 år blev Ronnie i 1968 gift med den berygtede producer Phil Spector. Parret blev skilt i 1974. Både under og efter ægteskabet fortalte Ronnie Spector om, hvordan hun havde været udsat for vold fra Phil Spector, som i 2009 blev fængslet for drab.

»Som jeg har sagt mange gange, mens han var i live, var han en fremragende producer, men en modbydelig ægtemand«, sagde hun ifølge avisen The New York Post, efter at Phil Spector i 2021 døde i fængsel.

ritzau