Borgen Indefra: Messerschmidt er blevet lysegrøn - men advarer dog mod »massepsykose«

En minister fik kritik for at sige god for en omstridt gasledning under jorden, EU sagde nej til at forbyde benzin- og dieselbiler på vejene, og Socialdemokratiet åbnede for at beskatte rejser i luften. I oppositionen sprang en DF’er ud som lysegrøn. Velkommen til Borgen Indefra, der i denne uge står i klimaets tegn.

Grønt lys til gas

Baltic Pipe. Vi starter under jysk, fynsk og sjællandsk jord, hvor en ny gasledning snart skal løbe.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har givet grønt lys til det såkaldte Baltic Pipe-projekt, og det er »bizart« i betragtning af regeringens ambitiøse klimamål, mener Enhedslistens erhvervsordfører, Victoria Velásquez.

Også professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Madsen mener, at de to ting hænger dårligt sammen:

»Man undrer sig over, hvordan investeringer i fossil infrastruktur – hvor Energinets argument er, at danskerne får billigere gas – kan være en prioritet i en tid, hvor vi skal have nedbragt vores CO 2 -udslip med 70 procent i 2030«, siger han til Ingeniøren.

Gasledningen skal føre naturgas fra den norske del af Nordsøen gennem Østersøen til Polen og finansieres af det statslige danske selskab Energinet og den polske pendant, Gaz-System.

Socialdemokratiet har været mildest talt tilbageholdende med at give deres holdning til naturgasledningen til kende under valgkampen. 16 opkald, 3 sms’er og 1 tweet har ikke fået dem til at give interview til Ingeniøren.

Heller ikke i denne uge har Simon Kollerup udtalt sig om projektet. Diskussioner om sagen venter efter sommeren, lyder det fra Velásquez.

Rødt lys fra EU

Nej til klimamål. Over jordens overflade tegner et af regeringens andre klimamål til at blive svært at realisere.

Et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 er i strid med europæisk lovgivning. Det slår et svar fra EU til Folketinget fast, skriver Berlingske.

Hvis Danmark vil stoppe salg af konventionelle biler i klimaets navn, kræver det, at EU ændrer et særligt direktiv. Men den øvelse er ikke helt ligetil.

»Intet i EU er nogensinde smertefrit«, som professor i statskundskab på Københavns Universitet Peder Nedergaard udtrykker det.

Alle medlemslande skal stemme for en ændring, og især Tyskland skal overtales.

Med store firmaer som Volkswagen, BMW og Daimler er bilindustrien landets største private arbejdsgiver.

Det kan desuden tage lang tid at udarbejde, fremlægge, behandle og beslutte ny regulering.

»2030 er ikke helt umuligt som en deadline for en ny ikrafttræden for en ny EU-regulering af elbilområdet, men det er også en meget optimistisk deadline«, siger Peder Nedergaard.

Om regeringen var klar over, at målsætningen om et stop for salg af konventionelle biler var i strid med EU-retten, da de indgik forståelsespapiret med deres støttepartier, har Berlingske ikke kunnet få svar på.

Flyvende skatter

Passagerafgifter. Når én løsning ser svær ud, må man i gemmerne efter kasserede modeller. Måske sådan lyder logikken bag en ny åbning fra Socialdemokratiet i denne uge.

Regeringspartiet har tidligere været imod en klimaafgift på flyrejser, men nu siger transportminister Benny Engelbrecht til DR, at passagerafgifter er i spil for at nå målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

»Der er flere forskellige håndtag, vi kan dreje på. For eksempel en passagerafgift, en brændstofafgift, en CO 2 -afgift eller et iblandingskrav«, siger Engelbrecht.

Før valget argumenterede S ellers imod afgifter, fordi de kunne have en social slagside. SF’s politiske ordfører, Karsten Hønge, kalder regeringens overvejelser »et lille skridt i den rigtige retning«.

»Når socialdemokrater åbner døren i retning af en mere klimavenlig politik, så er SF de første til at sætte foden i klemme«, siger han.

I oppositionen ser man knap så positivt på meldingen. En passagerafgift er »populisme«, mener Venstres klimaordfører, Thomas Danielsen, der anklager S for at lefle for deres parlamentariske grundlag.

DF’s klimaordfører, Morten Messerschmidt, er også klar med kritik: »De vender jo 180 grader, i forhold til hvad de sagde i valgkampen. Det er bekymrende«.

DF’s klimatosse?

Lysegrøn klimaordfører. Vi bliver ved Morten Messerschmidt, for Dansk Folkepartis klimaordfører holder sig ikke selv for god til at skifte holdning.