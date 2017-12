Grøn udsigt: I Danmarks klimapolitik er 2030 lige om lidt

FOR ABONNENTER

Lang tid er et vidt begreb, især når det drejer sig om klimapolitik. For det er snart, vi skal enes om den politik, der skal pege frem mod 2030 – og videre til udfasningen af fossile brændsler i 2050. Jo længere vi venter, des sværere bliver det. Med klimapolitisk målestok er 2030 om et øjeblik.

Det ved Klimarådet, og i tirsdags kom det med et bud på fem ting, Danmark kan og bør gøre. Klimarådets sigte er først og fremmest at nå frem til målet så let og billigt som muligt – og med hensyn til både sociale balancer og erhvervslivets konkurrenceevne. Det er med andre ord økonomernes bud på, hvordan vi bedst bevæger os frem mod de helt store mål – ikke mindst målet om helt at gøre os fri af olie, gas og kul.

Derfor kan Klimarådets anbefalinger også læses med andre briller end dem, der stiller skarpt på Danmarks egen politik. Det handler ikke kun om, hvad vi selv gør, men også hvordan vores klimapolitik virker sammen med resten af samfundet – og hvad det betyder for valget af mål og midler. Vælger vi rigtigt – og finder vi på nye modeller, der kombinerer det bedste fra forskellige instrumenter – kan Danmark være med til at udvikle og afprøve nogle af de løsninger, der andre steder kan gennemføres i langt større skala.

Forstået på den måde bliver Klimarådets analyse og anbefalinger ikke kun en opskrift på, hvordan vi selv kan nå vore egne mål, men også et bud på, hvordan vi både kan fortsætte vores egen grønne omstilling og samtidig udbygge vores stærke position internationalt, så grønne løsninger og teknologier også fremover er med til at bære dansk erhvervsliv.