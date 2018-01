Grøn udsigt: Er vi alle på vej til at blive klima-amerikanere med skridttællere?

FOR ABONNENTER

I denne uge tog The New York Times fat på det nye år med formaninger til, hvad vi hver især kan gøre for at nedbringe vores carbon footprint.

Avisens anbefalinger siger lige så meget om livsstilen blandt dens læsere, som om klimaforandringer. Men velstående amerikaneres way of life er ledestjerne for rigtig mange mennesker i resten af verden og dermed retningsgivende for den hastigt voksende globale middelklasse, ikke mindst i de store vækstøkonomier som Kina, Indien, Mexico og Brasilien. Deres klimaaftryk er afgørende for, om vi kan bremse den globale opvarmning.

Avisens første anbefaling handler om at gå eller cykle på korte distancer på under et par kilometer. Omkring hver femte amerikanske biltur falder i denne kategori, og der er også sundhedsmæssige fordele ved at gå eller cykle.

Som danske cyklister nikker vi selvtilfredse – og der er ikke tvivl om, at vi her har en sundere kultur og infrastruktur end amerikanerne.