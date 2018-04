Billig strøm og datacentre udvander effekten af regeringens vindmøllepark Når regeringen vil sænke elafgiften, så vil det få forbrugerne til at øge elforbruget, viser notat fra Skatteministeriet. Ikke al el er grøn, påpeger eksperter.

Regeringens nye, store, grønne slagnummer er en ny havvindmøllepark. Den skal levere grøn strøm i et omfang, der svarer til forbruget i Danmarks syv største byer. Men i samme udspil lægger regeringen op til en markant sænkelse af den almindelige elafgift. Og det trækker i en anden retning.

Den nye havvindmøllepark vil levere op mod 3.600 millioner kilowatt-timer om året. Men et notat lavet af Skatteministeriet i 2016 viser, at en sænkning af den slags afgifter kan føre til et højere forbrug. Af notatet fremgår det, at en sænkning vil føre til et øget elforbrug i husholdningerne og i det offentlige med mindst 584 millioner kilowatt-timer om året. Dertil skal lægges, at regeringen så godt som fjerner elafgiften i såkaldte liberale erhverv såsom advokatfirmaer, lægekonsultationer og tegnestuer.

Ifølge professor Brian Vad Mathiesen, der forsker i vedvarende energi på Aalborg Universitet, vil sænkelsen af elafgiften derfor udvande en del af effekten fra den nye, store havvindmøllepark.

fakta Energiudspil I går præsenterede V-LA-K-regeringen et udspil, der skal fastlægge de store linjer i energipolitikken frem mod 2030. Her er blandt andet lagt op til at sænke den almindelige elafgift fra 91 øre til 66 øre per kilowatt-time. En sådan sænkelse af en afgift kan øge forbruget. I 2016 kortlagde Skatteministeriet, at hvis man sænkede den daværende PSO-afgift med cirka 19 øre, så ville det øge forbruget med mindst 584 millioner kilowatt-timer om året i husholdninger og det offentlige. De kommende uger skal regeringen forhandle om udkastet med Folketinget.

»Skatteministeriets egne tal viser, at elforbruget vil stige, når man sænker elafgiften. Elforbruget vil tilmed stige ud over det, som er gavnligt for den grønne omstilling. Det lægger yderligere pres på, at vi skal bygge langt mere vedvarende energi, hvis man vil nå sine målsætninger«, siger han.

Det forventes også, at nye datacentre fra eksempelvis Apple, Google og Facebook yderligere vil øge kravet til etableringen af vedvarende energi og sluge op mod 17 procent af Danmarks samlede strømforbrug i 2030.

Også økonomiprofessor Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet, der er formand for Klimarådet, påpeger, at forbruget af el stiger som følge af en lavere elafgift.

»Vi vil gerne have en elektrificering af vores energiforbrug, men formålet er at sænke vores CO 2 -udledning. Og det er her, at problemet kommer. For hvis man sænker elafgiften, får man et øget elforbrug, og det er stadig sådan, at en væsentlig del af elproduktionen kommer fra fossile brændsler«, siger Birch Sørensen.

Under præsentationen af regeringens energiudspil med titlen ’Energi – til et grønt Danmark’ anerkendte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at en sænkning af elafgiften vil øge danskernes forbrug af strøm. »Det er klart, at når man gør det billigere at bruge strøm, så skaber man selvfølgelig tilskyndelse til, at folk bruger mere strøm. Det siger sig selv. Men det er derfor, at det er en samlet, gennemtænkt, balanceret plan for, hvordan vi gør Danmark grønnere«, sagde han.

S: Uambitiøs plan

Regeringen vil gerne lave et forlig hen over midten, sådan at der er ro om den overordnede energipolitik i de kommende år. Men foreløbig er oppositionen ikke tilfreds med udspillet. »Regeringen har præsenteret en tynd plan, som er meget langt fra det ambitiøse, grønne rygstød, som Danmark har brug for. Det er skrabede løsninger på alle områder og tydeligt, at det er langt vigtigere for regeringen at give afgiftslettelser end at være ambitiøs, når det kommer til at løse klimaudfordringen og skabe arbejdspladser i vores seje grønne virksomheder. Det er brandærgerligt«, siger partileder Pia Olsen Dyhr (SF).

Heller ikke Socialdemokratiet er overbevist om, at regeringen satser massivt nok på den grønne omstilling, der skal sørge for, at strømmen er grøn.

»Der er så stor fokus på skattelettelser, at det ender med at undergrave den grønne udvikling«, siger Jens Joel, der dog ikke vil svare på, hvad elafgiften skal være set med S-briller: »Vi må sætte os ind til det bord og se, om ikke vi kan få forhandlet en bedre balance ind, sådan at vi begynder med at fokusere på, hvordan får vi grøn strøm i kontakterne«.