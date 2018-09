800 bornholmere er med i et forsøg om grøn el

Forbrugerne vil gerne gøre en forskel

De forbrugere, Politiken har talt med, har mærket meget lidt til, at der bliver skruet ned for varmen ind imellem. Det passer med det indtryk, Jørgen S. Christensen fik, da deltagerne i projektet blev inviteret til kaffe og morgenbrød på dette års Folkemøde.

»Det var en øjenåbner. Deltagerne var meget interesserede i at høre, om projektet kan bruges andre steder, om de er med til at gøre en forskel. Når jeg holder foredrag om det her, bliver jeg ellers altid spurgt om, hvor meget den enkelte forbruger kan spare. Den anden interessante reaktion var, at folk spurgte, om projektet egentlig havde kørt sidste vinter. Det havde det i høj grad, men det havde de fleste slet ikke lagt mærke til. Det er jo en kæmpesucces, at de ikke har oplevet et tab af komfort«, siger Jørgen S. Christensen.

Deltagerne i EcoGrid 2.0 sparer faktisk penge, typisk 500-700 kroner om året.

I det sidste år af projektet skal de to aggregatorer, IBM og Insero, konkurrere mod hinanden. Hvis det lokale elselskab melder, at det er parat til at betale for et lavere forbrug i Svaneke-området lige nu, fordi elnettet der er ved at være presset, kan de to selskaber byde ind.

»De kigger så på, hvor mange kunder de har i Svaneke, som de kan regulere ned – inden for de rammer, der er aftalt med den enkelte kunde. Det kan også være, at de må konstatere, at de ikke har kunder nok til at kunne byde ind. Det er det marked, vi etablerer, så det er klar til at blive rullet ud i fuld skala efterfølgende«, siger Jørgen S. Christensen.

Hvis modellen indføres i det virkelige liv, vil forbrugerne også få en økonomisk gevinst. Men det vil dreje sig om mindre beløb, ikke tusindvis af kroner, understreger han.

Besparelsen ved at bruge mere el om natten, når prisen er lav, mærker deltagerne i projektet ikke noget til. Det kræver timeafregning, og det er ikke en del af projektet. Men en forudsætning for EcoGrid-systemet er, at elforbrugerne har såkaldt smarte elmålere, som kan fjernaflæses. Den type målere skal alle elforbrugere i Danmark have senest i 2020, og de kan bruges til timeafregning.