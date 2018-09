Opvarmningen af Gittes hus er fjernstyret: Det er ok at fryse en gang i mellem Hvordan er det at overlade kontrollen med varmeforsyningen til et selskab - som har lov til at slukke for varmen i perioder eller skrue op? Tre deltagere fortæller om deres erfaringer med det grønne projekt.

800 forbrugere på Bornholm med eldrevet opvarmning har i flere år overladt kontrollen med varmen til et selskab, som har lov at slukke for varmen i perioder - eller skrue op for den. Det drejer sig om et forsøg, EcoGrid 2.0, hvor varmen hos private bruges som en af de buffere, der er nødvendige i et grønt elsystem, fordi der kan være store udsving i elproduktionen fra vind og sol.

Politiken har mødt tre af deltagerne i forsøget.

»Nu fryser vi aldrig til møderne mere«

Foto: Pelle Rink Ebbe Frank følger nøje med i elforbruget i den spejderhytte, der er med i EcoGrid-projektet.

Ebbe Frank er dybt optaget af de muligheder, der ligger i Ecogrid-projektet. Han er med i sin egenskab af formand for de blå spejderes 1. Rønne trop og flok og følger nøje elforbruget i troppens spejderhytte i udkanten af Rønne. Der skal være varmt, når patruljerne Musvågerne, Kaos og Odderne holder deres faste møder. Eller hvis lokalerne skal bruges på et andet tidspunkt.

»Det er et meget specielt varmebehov i forhold til en husholdning. Det skal indrettes efter, at de unge mennesker går ud og ind. I fællesrummet, hvor indgangen er, skal temperaturen stilles lidt højere for at holde en komfortabel temperatur. Sårbarheden ligger i adfærden. De skal lukke dørene efter sig!«, siger Ebbe Frank.

Han klapper skærmen på sin computer op og viser oversigten over elforbruget i hytten og mulighederne for at indstille varmen til at slå til og fra i de forskellige lokaler. Der er spejdermøde hver mandag kl. 18-20. Ebbe Frank har programmeret systemet til at begynde at varme op fra tidlig eftermiddag. Kl. 20.15 slår det over på ’økonomi’ igen, dvs. 16 grader. Hvis der er møde på andre tidspunkter, får han en sms, så han kan oprette en ’speciel dag’ i systemet.

»Vi kan virkelig spare på forbruget torsdag til søndag, selv om der er grænser for, hvor langt temperaturen må komme ned. Ellers kræver det for meget energi at få den op igen«, forklarer Ebbe Frank.

Han fik spejderhytten med i projektet, fordi elforbruget var ret højt. Foreløbig er der i kraft af EcoGrid kappet en tredjedel af strømforbruget i spejderhytten. »Og nu fryser vi aldrig til møderne mere«, siger spejderformanden. Projektet passer fint til spejdernes ønske om at bruge ressourcer med omtanke. »Det er rigtig spændende for os som spejdere at være med i dette forløb«, slutter Ebbe Frank.

Forsøg EcoGrid 2.0 EcoGrid 2.0 er et udviklings- og demonstrationsprojekt med deltagelse af 800 husstande på Bornholm. Formålet er demonstration af et marked for fleksibelt elforbrug i private hjem. Projektet bygger videre på EcoGrid-EU-projektet, som begyndte i 2012. Partnere i projektet er Dansk Energi, DTU, Bornholms Energi og Forsyning, IBM, Insero, Uptime-IT, Krukow, CBS og 2+1. Projektet slutter næste sommer og er støttet via EUDP-ordningen med 49 millioner kroner.

»Spændende, at det er en fælles løsning«

Foto: Pelle Rink For Gitte Goldschmidt er klimahensynet afgørende for hendes deltagelse i forsøget. Hun vil gerne bidrage til en løsning af klimaudfordringen.

For Gitte Goldschmidt er klimahensynet afgørende for hendes deltagelse i forsøget. Hun vil gerne bidrage til en løsning af klimaudfordringen. Foto: Pelle Rink

Gitte Goldschmidt kan godt leve med, at det måske bliver lidt koldt ind imellem. Familiens hus ligger højt på Bornholms nordkyst. Prisen for den formidable udsigt over Østersøen er, at huset også er udsat, når en kold østenstorm sætter ind. Varmepumperne er den eneste varmekilde, og hun har prøvet at fryse under en østenstorm, fordi varmepumpen havde været slukket. Den slags omkostninger ved at lade andre regulere strømforbruget i husets varmepumper kan hun godt acceptere. »Men det skal ikke være sådan, at man skal sidde i store pelse og med stearinlys«, siger Gitte Goldschmidt.

Hendes motivation for at gå med i EcoGrid-projektet er, at hun gerne vil bidrage til en samfundsmæssig løsning på klimaudfordringen.