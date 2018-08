Ni personligheder svarer: Er vi alle vågnet op til klimadåd nu, eller forsvinder bevidstheden, når hverdagen træder ind? Står vi midt i et paradigmeskifte i forhold til vores syn på klimaforandringerne, og hvad stiller vi op udover at satse på grøn energi? Vi spørger direktøren, politikeren og eksperten og bringer her ni forskellige personligheders mening om, hvad vi skal gøre ved klimaproblemet.

FOR ABONNENTER Sasja Beslik, chef for bæredygtig økonomi i Nordea. »Det er ikke et paradigmeskifte, før vi kollektivt ændrer adfærd. Hvis folk kan vælge mellem et afkast på deres pension på 10 pct., der er klimavenligt, og et afkast på 15 pct., der er kulsort, vælger mange stadig det sidstnævnte. Det er den indre, grådige Gollum fra Ringenes Herre, vi alle kæmper med. Vi må prøve at blive den gode Smeagol«.