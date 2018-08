ATP sætter danske pensionsmilliarder i kul og olie Danmarks største pensionsselskab investerer flittigt i sort energi. Greenpeace indleder nu en kampagne mod selskabet, der selv afviser kritikken.

De fleste danskere bruger næppe meget tid på at studere de årlige breve fra ATP. De går formentlig heller ikke på ATP’s hjemmeside for at se, hvad pensionspengene fra stort set alle voksne danskere er investeret i.

Men hvis de gjorde det, ville de rende på en strøm af navne på selskaber, der tjener penge på for eksempel kulkraft og olieudvinding. Ni af dem er så forbundet med kulkraft, at de er blevet sortlistet af verdens største offentlige investeringsfond, den norske oliefond.

I alt har ATP aktier for godt 4 milliarder kroner i udenlandske selskaber, der satser intensivt på kul eller olie, viser en opgørelse, som Greenpeace har foretaget. Det svarer til 6 procent af alle pensionsmastodontens aktier og 12 procent af de udenlandske aktier.

»Det er rigtig ærgerligt, at man stadig kan finde så mange sorte investeringer«, siger Jens Mattias Clausen, der er klimapolitisk rådgiver i Greenpeace.

ATP er hele Danmarks pensionskasse, vi er alle tvunget til at betale penge til dem, og så må man altså kunne forvente, at de forvalter vores penge med respekt Jens Mattias Clausen, klimapolitisk rådgiver, Greenpeace

»ATP er hele Danmarks pensionskasse, vi er alle tvunget til at betale penge til dem, og så må man altså kunne forvente, at de forvalter vores penge med respekt for den jord, vi bor på, og den fremtid, vores alderdom skal finde sted i«.

Det giftige tjæresand

Blandt selskaberne er en række amerikanske eller asiatiske el- og energiselskaber, der ikke er kommet langt i omstillingen til vedvarende energi. Nogle få er vigtige leverandører til olieindustrien.

FAKTA Sorte pensioner ATP er en obligatorisk pensionsordning. Med en formue på 768 mia. kr., heraf 61,6 mia. kr. i aktier, er det Europas fjerdestørste pensionsselskab. De seneste fem år har en række investorer verden over – f.eks. fonde, universiteter og byer – trukket deres penge ud af sort energi. I Danmark vedtog Roskildes og Københavns kommuner i henholdsvis 2015 og 2016 at sælge alle sorte energiaktier. Også flere danske pensionsselskaber har bøjet sig fra pres fra aktivister og strammet deres investeringspolitik. Greenpeace indleder nu en kampagne for at få ATP’s penge ud af sort energi. Vis mere

Ud over investeringer på 4,2 milliarder kroner i 42 selskaber har ATP også sat 954 millioner i 11 finansinstitutter, der har ry for at være tæt forbundet med den sorte energisektor. For eksempel Royal Bank of Canada, der finansierer olieudvinding fra det stærkt omdiskuterede og meget forurenende tjæresand. Regnes de med, kommer de sorte investeringer op på 5,1 milliarder.

Greenpeace indleder nu en kampagne for at lægge pres på ATP og få selskabet til at sælge ud af sine aktiebeholdninger.

»Vi ved, at investorer verden over ser mod Skandinavien, når de leder efter inspiration til, hvordan dygtige investorer håndterer store udfordringer og forandringer. ATP har potentialet til at blive en ledestjerne for, hvordan man kan forene respekt for jorden med økonomisk fornuft. En del af løsningen er nogle klare kriterier for, hvilke selskaber man ikke længere vil støtte finansielt, fordi de underminerer den globale klimakamp«, siger Jens Mattias Clausen.

ATP: Samtale er bedre end boykot

I ATP afviser fondsdirektør Kasper Ahrndt Lorenzen kritikken. Han mener ikke, at pensionsselskabet gør noget forkert.

»Det gør vi selvfølgelig ikke, for så havde vi ikke aktierne«, siger han.

Han påpeger, at ATP har vedtaget en politik om samfundsansvar i investeringer, men det er ikke det samme som blot per automatreaktion at sælge alle aktier, der er i kontakt med kul eller olie.

Hvis man beholder aktierne, kan man nemlig bruge selskabernes generalforsamlinger til at skubbe udviklingen i den rigtige retning, siger han. For eksempel kan man presse på, for at et amerikansk elselskab med et aldrende kulkraftværk erstatter det med vindenergi i stedet for blot at fortsætte med kul.

Det er det, der i branchen kaldes 'aktivt ejerskab'. Og det er, mener ATP, at foretrække i stedet for blindt at sælge aktier, som så bliver købt af en investor, der er mere ligeglad.

»Vi ser på, hvordan man får den bedste påvirkning. Er det ved at sige farvel og tak? Eller ved at udøve aktivt ejerskab?«, siger Kasper Ahrndt Lorenzen.

»Hvis der er håb forude, hvis man kan se lyset for enden af tunnelen, så lægger vi gerne noget energi i at facilitere den grønne omstilling«.

I nogle tilfælde er ATP klar til at give lidt længere snor end kollegerne i Oljefondet, der er hurtigere til at sortliste selskaber. Det betyder dog ikke, at ATP opfatter sig som mindre grøn end den norske pengetank, understreger han.