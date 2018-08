Concito: Lavtliggende jord er vigtig for klimamålet

EU-støtte skal reformeres

Hvis landbrugsjorden skal omdannes fra en kilde til udledning af drivhusgasser til at blive et lager, er det ikke nok at holde op med at dyrke og dræne den lavtliggende jord. Det er også nødvendigt at fjerne andre forhindringer for den klimamæssigt bedste anvendelse af jorden, mener Concitos direktør, Christian Ibsen. Her bør man tage fat på EU’s landbrugsstøtte, som for øjeblikket er til forhandling.

»I dag mister landmændene støtte, hvis de holder op med at dyrke noget jord. Man bør arbejde på, at landmændene ikke alene får støtte til at producere, men også til de samfundstjenester, de leverer. Det er et vigtigt skridt til at fjerne de barrierer, der er for, hvordan vi kan gøre det hele klogere og bruge vores areal bedre til glæde for blandt andet klimaet«, siger Christian Ibsen.