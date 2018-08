Koralrevenes australske 'godfather' slår alarm: Hvis verdens største koralrev dør, bliver det en global katastrofe Næsten hver tredje organisme i havet vil blive ramt, når Great Barrier Reef ud for den australske kyst blegner og dør.

FAKTA Great Barrier Reef er truet Ifølge en rapport fra australske James Cook University er omkring to tredjedele af Great Barrier Reef ramt af masseafblegning og mange steder er korallerne døde. Blege koraller er ikke nødvendigvis døde, og kan leve op igen, hvis de får de rette betingelser.

Den australske regering har iværksat programmet Reef Restauration and Adaption for at redde det nationale naturvidunder.

John 'Charlie' Veron har som forsker og dykker fulgt livet på australske Great Barrier Reef i 45 år. Nu kommer han med den hidtil kraftigste advarsel til verden om de døende koraller.

»Det er begyndelsen på en katastrofe for hele planeten«, sagde han til CNN i en tv-udsendelse, som gik i luften søndag.



»Jeg har været alt for langsom til at råbe op omkring det«.

Den 73-årige forsker er kendt som 'korallernes Godfather', og har personligt opdaget næsten en fjerdedel af de arter, der lever i koralrevene.

I danske Greenpeace kalder projektleder Sune Scheller den australske forskers advarsler for 'skræmmende'.

Foto: Kike Calvo/ASSOCIATED PRESS Elk horn korallen er typisk for Great Barrier Reef.

Elk horn korallen er typisk for Great Barrier Reef. Foto: Kike Calvo/ASSOCIATED PRESS

»Hvis revene uddør, kan det få ufattelige konsekvenser for livet i havet. Hvordan det kommer til at ramme resten af verden, kan være meget svært at slå helt fast. Men det er en katastrofal massedød i havet, som forskerne advarer imod«, siger Sune Scheller.

John 'Charlie' Veron, forsker i koralrev

Great Barrier Reef er 2.300 km langt, og dermed næsten lige så langt som Italien. Korallerne er levende organismer, og antager, når de er friske, fantastiske farver. Men revene er stærkt påvirket af de stigende havtemperaturer, som ifølge klimaforskere er en følge af den globale opvarmning.



Kollaps af økosystemet

I 2016 og 2017 blev store dele af Great Barrier Reef ramt af afblegning, men processen har ifølge John 'Charlie' Veron stået på siden 1990'erne. De seneste års masse-afblegning har skræmt ham, selv om 2018 har været et bedre år, hvor nogle områder er kommet sig.

»I de fleste år, fem ud af syv, vil der være masse-afblegning af koralrev over hele verden«, siger han til CNN.

Hvis revene dør, rammer det store dele af livet i havene, påpeger både John 'Charlie' Veron og danske Greenpeace. Et sted mellem hver fjerde og hver tredje dyre eller planteart, der lever i havene, har en eller anden forbindelse med koralrevene.

»Slår vi koralrevene ihjel, bliver mellem hver tredje og hver fjerde art i havet udslettet. Det kan man kalde kaos i vores økosystem, det er et kollaps af vores økosystem«, siger John 'Charlie' Veron.

Arkiv: Great Barrier Reef set fra luften i 2001. AP Photo/Queensland Tourism

Arkiv: Great Barrier Reef set fra luften i 2001. AP Photo/Queensland Tourism

Når så mange arter bliver ramt, skyldes det ifølge Sune Scheller fra Greenpeace, at ikke alene alger, fisk, havdyr og planter i revene er afhængige af korallerne. Andre arter kommer der for at yngle, nogle lever af føde, der kommer fra dem, og andre igen er indirekte afhængige, for eksempel fordi de lever af organismer, som lever af revene.

Sune Scheller, Greenpeace

I 2016 begyndte de australske myndigheder et forsøg på at redde Great Barrier Reef, som udover at være på Unescos Verdensarvsliste også er blandt Australiens største turistattraktioner. Programmet indsamler blandt andet koraller og bevarer dem, så de kan sættes ud igen, hvis eller når der igen er det rette klima og omgivelser til dem.

Det kan være godt at skabe en slags genbank for at redde arterne, mener Sune Scheller, men:

»Indsamling af koraller afhjælper ikke det overskyggende problem med CO2 - udledninger, der fører til opvarmet havvand. Det er fint med genplantning af korallerne, men nyttesløst, hvis havet bliver ved med at stige i temperatur. Så verden skal gribe ind overfor de stigende CO2-udledninger, hvis vi skal forhindre, at revene uddør«, siger han.