Bornholm vil være laboratorium for grøn omstilling

»Henover foråret har jeg kigget på alle de muligheder, der blev nævnt i valgkampen som alternativer til landvindmøller for at se, om de faktisk er alternativer«, siger Anne Thomas.

På den baggrund kan hun fastslå, at solenergi alene ikke er løsningen. Den kan ikke levere nok. Bølgeenergi er ikke modent nok. Et nyt søkabel er ikke helt udelukket endnu, men det afhænger af, hvor mange vindmøller, det er muligt eventuelt at opstille til havs på Rønne Banke.

Afhængighed gør sårbar

En havmøllepark skal have en vis størrelse for at være interessant for investorer, og den skal også være stor nok til, at der er samfundsøkonomi i et nyt søkabel, som kan eksportere strømmen, når produktionen overstiger behovet på Bornholm. Det er alt sammen ret usikkert, vurderer Anne Thomas.

»Lige nu er jeg 99 procent overbevist om, at hvis vi skal i mål med at blive CO-neutrale, så skal vi have sat de få, store landmøller op som erstatning for de gamle, der udgår. Kommunalbestyrelsen har både besluttet, at vi vil være CO-neutrale, og at vi ikke vil have landmøller. Vi skal tage stilling til hvilken af de to beslutninger, der ikke holder«, siger hun.

At købe CO-kvoter har også været nævnt som en mulighed. Men det passer meget dårligt med de otte Bornholmermål, som regionskommunen har opdateret i år. Målene handler om Bornholm som ’Bright Green Island’ og fastslår blandt andet, at Bornholm »til enhver tid vil være et forbillede som et klimavenligt samfund«.

Endelig peger Anne Thomas på øens sårbarhed, når søkablet er nede, som argument for at blive mere selvforsynende med energi.

Vindmøllerne er en meget stor knast i klimaplanen. Også for andre områder end den primære energiforsyning. Øen har for eksempel en del biogas og mulighed for at producere mere – »vi er den kommune i landet, der har næstflest grise i forhold til indbyggertallet«, fortæller Anne Thomas.