Beskæftigelsen er 3300 lønmodtagere fra at sætte ny rekord

Beskæftigelsen i Danmark er ganske tæt på at sætte ny rekord.

Med en stigning på 6100 personer i november er den samlede beskæftigelse kun få tusinde lønmodtagere fra alletiders højeste niveau. Det oplyser Danmarks Statistik.

»I november havde 2.718.800 personer et lønmodtagerjob, hvilket er 3300 under det højeste niveau nogensinde«, konstaterer Danmarks Statistik.

Beskæftigelsen steg 0,2 procent fra oktober til november 2017.

Og det er en virkelig god nyhed for dansk økonomi, lyder det fra arbejdsgiverne i DA. Men der er også en bagside af medaljen.

»Bagsiden af medaljen er, at vi kan se, at der er virksomheder, der er begyndt at få sværere ved at finde medarbejdere«, siger chefkonsulent Jens Troldborg fra DA.

»Det er både inden for brancher, hvor det ikke kræver så mange faglærte kvalifikationer. For eksempel rengørings- og restaurationsbranchen. Men det er også områder med mere specialiseret arbejdskraft for eksempel inden for it-rådet«, siger han.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ser dog ikke fare for et rødglødende arbejdsmarked lige om hjørnet.

»Vi kan godt tåle at få pulsen op, uden vi falder om af overophedning«, lyder det i en skriftlig kommentar fra cheføkonom Erik Bjørsted.

Han opfordrer virksomhederne til at oprette flere praktikpladser, hvis de er bekymrede for, om der er nok faglært arbejdskraft fremover.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) understreger, at regeringen er optaget af, at virksomhederne skal kunne ansætte de medarbejdere, de har brug for.

»Antallet på offentlig forsørgelse fortsætter med at falde, og der var i september 16.700 færre i kontanthjælpssystemet, end i april 2016 hvor kontanthjælpsloftet trådte i kraft«.

»Det er glædeligt at se. Her er jeg overbevist om, at regeringens tiltag som kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og integrationsydelsen spiller ind«, siger ministeren i en skriftlig kommentar.

Selv om antallet af lønmodtagere nærmer sig rekordniveau, er andelen af befolkningen med lønmodtagerjob stadig et stykke under det hidtil højeste niveau.

Andelen blandt 16-64-årige var således 69,6 procent i november 2017. Rekorden er 71,9 procent i februar 2008. Det oplyser Danmarks Statistik.

ritzau