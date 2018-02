Tænketank: Det gode liv i den tredje alder kræver, at du fortsætter med at uddanne dig, og at du skifter karriere flere gange Vi lever længere og sundere, og antallet af ældre vokser. Derfor skal vi holde op med at tro, at vi skal lave det samme hele livet. Livslang læring skal være en pligt, og vi skal indstille os på at have flere karrierer. Sådan lyder en af anbefalingerne fra en tænketank om det gode liv i den 3. alder.

Jørgen Laursen er begyndt på sit nye job her ved årsskiftet. Første arbejdsdag 2. januar, 61 år gammel.

»Selve det at være ny, har jeg jo erfaring med. Med erfaringen ved man, hvad man hurtigt skal sørge for at få op under neglene, og hvad der kan vente«, forklarer den nyansatte administrationsassistent i grovvareselskabet DLG i København.

»Min chef er ældre end mig, og de har lige ansat en anden, som er bare et par år yngre end mig. Så her er det ikke alderen, men det du kan byde ind, som er afgørende«, siger han.

Og det at være indstillet på begynde nyt arbejde hele livet, er noget vi skal vænne os til. I hvert fald hvis man lytter til anbefalingerne fra en tænketank nedsat af pensionsselskabet PFA, som i dag kommer med 30 anbefalinger til det gode liv i den 3. alder.

Formålet med tænketanken har været at komme med et bud på, hvordan man sikrer, at det voksende antal ældre danskere får det bedst mulige liv frem mod 2040 - blandt andet på arbejdsmarkedet. Og skal flere seniorer arbejde, kræver det, at vi ændrer vores opfattelse af uddannelse og arbejde, mener formanden for tænketanken, Claus Kjeldsen, som er direktør i Institut for Fremtidsforskning.

»Normalt har vi opfattet uddannelse, som noget, man havde pligt til at tage mellem man var 18-22 år, og derefter havde man nærmest retskrav på at arbejde med det, indtil man blev pensioneret. Forventningen var også, at man blev ved med at stige i løn. Men den tanke må vi gøre op med«, siger han.

Det er ikke sikkert, at nye teknologier vil føre til afskedigelser, men mange medarbejdere vil skulle skifte til et andet job eller en anden jobfunktion Bente Sorgenfrey, formand for FTF

I stedet skal vi blive ved med at uddanne os, og vi skal planlægge, hvad vi skal lave, hvis vi skal arbejde i en høj alder.

»Vi må til at tænke i flere karrierer i et arbejdsliv i stedet for bare én«, siger han, og fremhæver, at det, at flere arbejder længere tid, er nødvendigt for at finansiere velfærdssamfundet, men at undersøgelser også viser, at mange ønsker at blive på arbejdsmarkedet længere.

»Vi skal tænke vores arbejdsliv cyklisk, fremfor som en opadstigende kurve. Du har flere kræfter, når du er 22 år, men du har erfaring og er god til noget andet, når du er 55 år, og måske har du også lyst til at prøve noget andet«.

Han giver som eksempel pædagogen eller skolelæren, som kan mærke, at han ikke kan holde til det, hvis han vil arbejde til 70-årsalderen – og så selv planlægger, hvor han vil bevæge sig hen. Eller direktøren, som ved, at hun ikke skal blive ved med at stå i spidsen helt frem til pensionen. Det kan så også betyde, at man skal træde et par trin ned af karrierestigen, de sidste år.

Man skal selv sørge for ikke at blive sat af

Tanken om at have flere karrierer er ikke fjern for Jørgen Laursen. Hans karriere har været »en blandet landhandel«, forklarer han.

Han er oprindelig bank- og it-uddannet, har haft sin egen virksomhed med 20 ansatte og har arbejdet med ledelse i en årrække. I hans nye job har han ikke ledelsesansvar.

»Det er et bevidst valg. Da jeg var yngre, var det at have en lederposition en vigtig drivkraft, men nu har jeg været der. I dag er det vigtigste for mig at gøre en forskel, og at det er sjovt at gå på arbejde hver dag. Og også at bruge min erfaring og den ro, jeg har fået med alderen«.

Jørgen Laursen har til gengæld ikke taget meget uddannelse i løbet af livet, fraset kortere kurser –for det ene job tog bare det næste.

Du skal holde dig selv og de små grå i gang. Jeg skal ikke bare hjem på divaneseren, så falder man helt sammen Jørgen Laursen, regnskabsmedarbejder

I tænketanken om det 3. liv har også fagbevægelsen i skikkelse af Bente Sorgenfrey deltaget. Hun er formand for paraplyorganisationen FTF, som har fagforbundene for blandt andet pædagoger, lærere og sygeplejersker under sig. Også hun mener, at en holdningsændring er afgørende, for arbejdsmarkedet udvikler sig i en rasende fart.

»Man kan ikke som ansat læne sig tilbage og håbe, at det nok holder min tid ud. Danskerne skal som følge af reformer og længere levealder være længere tid på arbejdsmarkedet, og derfor må man også selv være opmærksom på ikke at blive sat af, men selv være opmærksom på at efter- og videreuddanne sig«, siger Bente Sorgenfrey.

Hun fremhæver den teknologiske udvikling, som vil påvirke alle. Selv sagsbehandlere i eksempelvis kommuner kan risikere, at blive erstattet eller komplementeret af en chat-robot og kunstig intelligens, en udvikling der allerede ses i den finansielle sektor.

»Det er ikke sikkert, at nye teknologier vil føre til afskedigelser, men mange medarbejdere vil skulle skifte til et andet job eller en anden jobfunktion«, siger Bente Sorgenfrey, der dog også lægger vægt på, at det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres, så folk ikke bliver udstødt på grund af stress og nedslidning.