De største knaster

1. Løn: De offentligt ansatte ønsker en lønstigning, der afspejler, at arbejdsmarkedet befinder sig i en højkonjunktur. Arbejdsgiverne mener, at de allerede har fået 6 milliarder for meget.

2. Arbejdstid: Lærerne vil have en arbejdstidsaftale, der erstatter den lov, der i dag bestemmer arbejdstiden. Men kommunerne er tilfredse med den nuværende lov.

3. Frokostpause: Fagforeningerne vil have den betalte frokostpause skrevet ind i overenskomsten. Men arbejdsgiverne mener, at det er et personalegode, som de har ret til at opsige.

