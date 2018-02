Smedelærling: »På en eller anden måde bliver vi slaver« Hvad har en klejnsmed og en skolelærer til fælles? Ingen af dem kan se sig selv arbejde, til de er i 70’erne. Medmindre man da finder på en måde at gøre jobbet mindre slidsomt på.

Rune Lundgaard slukker for svejseapparatet, trækker sin friskluftmaske af og bekendtgør i så godt som første sætning, at det med den støt stigende pensionsalder faktisk er noget, han tænker en del over.