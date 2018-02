Forsker: Danskernes accept af hårde reformer er et paradoks Normalt straffer vælgerne politikere, som sætter pensionsalderen op. I Danmark har vælgerne gjort det modsatte.

Ingen andre lande i EU hæver pensionsalderen så meget som Danmark – og det er der en grund til. Flere steder har politikere forsøgt, men er blevet mødt med hård vælgermodstand.

I Danmark derimod er det gået relativt let for politikerne at få vælgernes accept af, at pensionsalderen hæves. Det er ovenikøbet sket, samtidig med at man skar ned på dagpengeperioden, så danskerne nu både har kurs mod europarekord i, hvor mange der arbejder, og i, hvor sent man går på pension.

Men hvad er årsagen til de danske vælgeres særegenhed? Ifølge beskæftigelsesministeren skyldes det, at danskerne er mere klar til forandring end andre.

»Det handler om, at politikerne har udvist rettidig omhu, og det gælder også for de reformer, som blev lavet af Thorning-regeringen«, siger Troels Lund Poulsen (V) med henvisning til den socialdemokratisk ledede regering 2011-15.

»Det viser, at Danmark er et omstillingsparat samfund«, siger ministeren.

Ifølge den politiske forskning skal der dog mere end omstillingsparathed til at forklare de danske vælgeres accept af reformer. Den forekommer så paradoksal, at den ligefrem har fået forskere til at revurdere teorierne på området.

»Det er lidt af et paradoks, at det er lykkedes at lave de her ret voldsomme velfærdsreformer, uden at politikerne er blevet straffet for det«, siger Mads Peter Klindt, der er lektor i statskundskab ved Aalborg Universitet.

Danske politikere bruger kneb

Mads Peter Klindt har undersøgt vælgerreaktionen, efter at de største danske nedskæringer på dagpenge og pension i dette årti blev gennemført med Genopretningspakken i 2010 og Tilbagetrækningsreformen i 2011. Partierne bag reformerne fik samlet stort set uændret vælgeropbakning ved valget kort efter.

Det går stik imod de klassiske teorier.

»Det er især paradoksalt, at det kunne lade sig gøre at gennemføre nogle af de største nedskæringer på velfærden, for danskerne er et af de folkefærd, som bakker mest op om velfærdsstaten«, siger Mads Peter Klindt.

Han har siden undersøgt det nærmere. En af de vigtigste grunde viser sig at være, at danske politikere har håndteret reformerne anderledes end politikere i andre lande.

»De danske politikere bruger strategier, som mindsker vælgernes straf for velfærdsreformer«, siger Mads Peter Klindt.

Det begyndte med, at daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i 2001 indvarslede en ny måde at føre politik på med sin såkaldte kontraktpolitik. Det var et løfte til vælgerne om, at man gik til valg på klare løfter og intet andet.

Ved alle andre større reformer gødede politikerne jorden for vælgerne ved først at nedsætte en ekspertkommission, som skulle forklare befolkningen, at politikerne var nødt til at gøre noget. Dermed blev reformer gjort til noget nødvendigt.

En anden strategi er, at man skærer et sted, men giver noget et andet.