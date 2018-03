Offentligt ansatte varsler konflikt 4. april

Det er et greb, arbejdsgiverne kan tage i brug for at få afsluttet konflikten hurtigst muligt. Chefforhandler for Kommunernes Landsforening, Michael Ziegler, siger at en sådan konfliktvarsel er de tvunget til at reagere på.

»Vi er ærgerlige over, at det er kommet hertil. Vi kom med en opfordring om, at vi skulle vente med at sende konfliktvarsel for at give Forligsinstitutionen en chance. Men når vi nu har modtaget strejkevarsel, så skal KL’s bestyrelse tage stilling til, hvad vi nu gør«, siger han og fortsætter:

»Vi har en lockout politik, der dikterer, at bliver vi angrebet med strejke, så svarer vi også igen«, siger Michael Ziegler.

»Bliver der varslet strejke på 10 procent af daginstitutioner, vil det kunne køre i månedsvis og ramme forældre og børn urimeligt hårdt. Vi frygter, at familier vil gå i opløsning, hvis det kommer så vidt. At 10 procent af Danmarks befolkning vil lide hårdt under det, mens 90 procent ikke vil mærke det, det er uholdbart. Derfor har vi en lockoutpolitik, der betyder, at vi må gøre konflikten bredere, så den bliver kortere. Det er den politik som KL’s bestyrelsesudvalg vil tage stilling til d. 7. marts«, siger han.

Med specifikke datoer og arbejdspladser kan man få indtryk af, at en storkonflikt nu er endnu tættere på. Men parterne har stadig helt frem til strejke-datoen til at finde en fælles forståelse i Forligsinstitutionen og afblæse konflikten.