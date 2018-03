Sophie Løhde varsler lockout af 120.000 statsansatte: Vi er nødsaget til at svare igen

Innovationsminister Sophie Løhde (V) varsler en lockout af omkring 120.000 statsansatte som modsvar på konfliktvarslet fra de ansattes faglige organisationer.

Lockouten kan starte den 10. april, hvis det ikke lykkes at nå til enighed om nye overenskomster i Forligsinstutionen. Det siger ministeren på et pressemøde i Finansministeriet.

»Den varslede strejke vil være til meget stor gene for mange danskere«, siger Sophie Løhde.

»Derfor har jeg besluttet, at Finansministeriet er nødsaget til at svare igen med en omfattende lockout. Det er et stort skridt, der vil kunne få virkning fra den 10. april. Men det er også en meget alvorlig situation, vi risikerer at stå i om kort tid«, siger hun.

Lockouten dækker samtlige ministerier. Lockouten vil berøre så godt som alle statsansatte. Ifølge ministeren er der i alt 180.000 statsansatte. Afgørende områder som efterretningstjenesterne er friholdt.

Sophie Løhde mener, at de ansattes forhandlere bærer ansvaret for, at det er kommet så vidt, at man er nødt til at varsle lockout.

»Vi har kigget de faglige organisationers strejkevarsel igennem, og det er tydeligt, at der er spekuleret i at strejke der, hvor det gør mest ondt«, siger Sophie Løhde.

De her arbejdspladser bliver ramt af lockout Staten har valgt at lockoute 65% af de statsansatte. Det er i alt 120.000 mennesker ud af de i alt 180.000 ansatte. Her er godt 52.000 chefer, tjenestemænd mv. friholdt. De udvalgte arbejdspladser er: 93% af de ansatte i Børne- og Socialministeriet

88% af de ansatte i Økonomi-og Indenrigsministeriet

87% af de ansatte i Udlændinge-og Integrationsministerie

86% af de ansatte i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

85% af de ansatte i Folkekirken m.v.

85% af de ansatte i statsejede skoler. Det inkluderer både universiteter, professionshøjskoler, almene gymnasier, erhvervsskoler, efterskoler, produktionsskoler, erhvervsakademier, landbrugsskoler, HF, HHX, EUX, HTX, frie grundskoler, frie fagskoler, maritime uddannelser, SOSU-skoler, almen voksen uddannelse og arbejdsmarkedsuddannelser.

85% af de ansatte i Uddannelses- og Forskningsministeriet

84% af de ansatte i Beskæftigelsesministeriet

81% af de ansatte i Kulturministeriet

79% af de ansatte i Sundheds- og Ældreministeriet

79% af de ansatte i Miljø- og Fødevareministeriet

78% af de ansatte Undervisningsministeriet

78% af de ansatte i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

78% af Kirkeministeriet

77% af de ansatte i Erhvervsministeriet

74% af de ansatte i Finansministeriet

61% af de ansatte i Udenrigsministeriet

57% af de ansatte i Skatteministeriet

42% af de ansatte Statsministeriet

29% af de ansatte i Justitsministeriet

15% af de ansatte i Forsvarsministeriet Kilde: Moderniseringsstyrelsen Vis mere

Togdrift og eksport er truet af strejke

Hun peger blandt andet på, at togdriften er truet som følge af de strejkevarsler, der er varslet mod Banedanmark. Ligesom strejkevarsler mod fødevarekontrollen kan lukke slagterier og true eksporten.

»Det er naturligvis en helt uholdbar situation. Derfor ser Finansministeriet sig desværre nødsaget til at reagere ved at varsle en omfattende lockout for at lægge pres på for at opnå et forhandlingsresultat, så vi undgår en konflikt«, skriver Sophie Løhde i pressemeddelelsen.

Hun gentager flere gange, at håbet er, at lockoutvarslet kan gøre, at der nås et forhandlingsresultat.

Overenskomstforhandlingerne mellem de offentligt ansatte og staten, regioner og kommuner brød sammen sidst i februar. Fagbevægelsen har de seneste dage meldt konfliktvarsler ud, og parterne er hos Forligsinstitutionen.

Parterne er uenige om lønstigninger til offentligt ansatte, den betalte frokostpause og ikke mindst lærernes arbejdstid, der siden 2013 har været bestemt ved lov.

»Jeg håber, at vi kan forhandle os frem til et resultat i Forligsinstitutionen, så vi undgår en storkonflikt, der vil være trist for alle parter og vil besværliggøre hverdagen for rigtig mange danskere«.

Også på det kommunale og regionale område har de faglige organisationer varslet, at medarbejdere i en række børnehaver, på sygehuse, jobcentre osv. vil gå i strejke i begyndelsen af april, hvis der ikke opnås enighed om nye overenskomster.

Her har arbejdsgiversiden endnu ikke taget stilling til, om strejkevarslerne skal modsvares af et lockoutvarslet, hvor de ansatte sendes hjem uden løn. Både Danske Regioner og Kommunernes Landsforening skal senere onsdag tage stilling til spørgsmålet.

Ritzau/Politiken