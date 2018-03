Gammel aftale med Corydon forfølger lønmodtagere

Forligsinstitutionen har taget styringen over forhandlingerne mellem de statsansatte og Moderniseringsstyrelsen. Og med en varsel om lockout for 440.000 offentligt ansatte står hele den offentlige sektor til at lukke ned, hvis ikke forligsmanden kan få enderne til at mødes.

En af de helt store knaster er spørgsmålet om løn. Som Politiken tidligere har kunnet fortælle, kræver de statsansatte 8,2 procent mere i løn. Moderniseringsstyrelsen har tilbudt 6,7 procent, hvilket de statsansattes chefforhandler, Flemming Vinther, har kaldt urealistisk lavt.

Men de statsansatte ligger, som fagforeningerne har redt, mener innovationsminister Sophie Løhde.

Virkeligheden for de knap 180.000 statsansatte er nemlig, at de fra starten af har haft dårlige kort på hånden. Lønmodtagerorganisationerne satte ved forhandlingerne i 2015 en underskrift på en aftale, der siden har vist sig at fungere som en lænke om foden i de igangværende forhandlinger.

Ved seneste forhandlinger i 2015 underskrev parterne en hensigtserklæring, der bruger 2008 som udgangspunkt for de igangværende forhandlinger.

Finansministerens sidste træk

Historien er, at den daværende finansminister, Bjarne Corydon (S), efter over 40 timers uafbrudt forhandling i 2015 smed en aftaletekst på bordet, som parterne i sidste ende kunne mødes om.

På aftaleteksten var der formuleret en hensigtserklæring, der kort sagt forpligtede lønmodtagerne til at udvise mådehold ved de næste – altså i øjeblikket igangværende – overenskomstforhandlinger.

I hensigtserklæringen fremgår det, at man er enige om at »bringe den i 2008 indledte forskel i lønudviklingen mellem den private og statslige sektor til ophør i den næstkommende overenskomstperiode«, det vil sige fra 2018 og frem.

Man er altså blevet enige om, at 2008 er basisåret, man tager udgangspunkt i.

Årsagen til hensigtserklæringen var, at der siden 2008 havde været et løngab, hvor lønudviklingen hos de statsansatte har været 1,6 procent højere end i det private. Den udlægning skrev de statsansattes chefforhandlere i Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, i sidste ende altså under på.

Aftalen dikterer, at den forskel skal udlignes, siger innovationsministeren, som mener, at CFU nu løber fra den aftale.

»Der ville lyde et ramaskrig, hvis staten som arbejdsgiver ikke ville leve op til de aftaler, der er indgået mellem parterne. Men mærkeligt nok bliver der ikke løftet et øjenbryn, når de faglige organisationer forsøger at løbe fra en aftale«, skriver Sophie Løhde i en mail til Politiken.

»Medarbejderne i staten skal selvfølgelig stige i løn, men vi har også aftalt, at lønudviklingen i staten og det private senest ved udgangen af den kommende overenskomstperiode skal være sammenfaldende. Den aftale regner jeg da med, at de faglige organisationer står fuldt og fast ved. En aftale er jo en aftale«, uddyber ministeren.

Men de statsansattes chefforhandler, Flemming Vinther, mener ikke, at de løber fra nogen aftale.

»Selvfølgelig gør vi ikke det. Vi er fuldt ud opmærksomme på, hvad der blev aftalt i 2015, og det udspil, vi er kommet med, lever op til den del af aftalen«, siger Flemming Vinther, der ikke vil uddybe, hvordan det kan aflæses af deres udspil.