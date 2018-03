OK 18 er et Kinderæg: Musketered mellem offentligt ansatte om at få løst 3 problemer på én gang

OK 18 er et Kinderæg:

Efter en højrød lørdag morgen med massevis af faner fra fagbevægelsen foran Forligsinstitutionen i København var der få timer senere som blæst på det tomme fortov.

Hver morgen i disse dage er der fanesamling for at markere opbakning fra de offentligt ansatte til deres forhandlere inde i bygningen på Sankt Annæ Gade, men det tomme fortov senere på dagen kunne også tolkes, som om der stadig er langt til en løsning.

Og det på trods af at lærernes formand, Anders Bondo Christensen, ellers tog hul på lørdagens forhandlinger ved at erklære, at han er optimistisk, og at »vi håber på at lande det hele«.

Med »det hele« mener han netop... det hele: Tre ting skal være på plads på én gang. Ligesom i et Kinderæg.

Det kom der senere på lørdagen en uddybning af fra Dennis Kristensen, formand for FOA, der fortalte, at de ansattes forhandlere har bekræftet hinanden i, at »vi har en fælles aftale om, at vi både skal have lønnen til at følges med de privatansatte, at vi skal have lærerne i hus med arbejdstidsaftale, og så skal vi have løst det med betalt frokostpause«.

Det betyder, at selv om parterne tilsyneladende nærmer sig hinanden på spørgsmålet om de offentligt ansattes fremtidige løn, så slipper innovationsminister Sophie Løhde (V) ikke for at give indrømmelser også på lærerarbejdstiden og frokostpausen.

En ed der kan give konflikt

Og ved at bekræfte musketereden kan flere af topforhandlerne kaste deres medlemmer ud i en konflikt over emner, som i første omgang ikke direkte berører dem.

Til DR siger Michael Ziegler, formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, at »det er klart, at det komplicerer forhandlingerne ganske betydeligt, at der er det her kryds mellem det kommunale forhandlingsbord og det statslige forhandlingsbord«.

»Men det må vi finde en vej igennem, så vi alligevel kan lande en aftale«, siger Michael Ziegler.

Læreroverenskomst i fokus lørdag

Da Politiken traf FOA-formand Dennis Kristensen og flere af de andre forhandlere ved 13.30-tiden på vej ud af Forligsinstitutionen var det ikke tegn på opgivenhed, understregede han.

»Nej nej, vi skal bare ned og have os en frokost«.

Men Dennis Kristensen kunne røbe, at i disse eftermiddagstimer er det lærernes arbejdstid, der er i fokus hos forligsmand Mette Christensen.

Til Ritzau har Dennis Kristensen også nævnt, at et krav om at forringe seniorordningerne er uacceptabelt. Kommunerne har forud for forhandlingerne krævet, at retten til ekstra fridage for ældre ansatte udskydes med nogle år.