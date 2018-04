Efter resultatløs nat: Lønforhandlinger fortsætter tirsdag

Det er fortsat usikkert, om overenskomstforhandlingerne på det offentlige område ender med at sende Danmark ud i en storkonflikt.

Det lykkedes nemlig ikke for arbejdsgiverne i kommunerne at blive enige med de offentligt ansattes fagforeninger ved et langstrakt møde i Forligsinstitutionen natten til tirsdag.

Ifølge DR gik forhandlerne fra hinanden omkring klokken 02.30 uden resultat.

»Status er, at vi har forhandlet i 16 timer i dag. Det er ganske meget. Men vi er ikke kommet voldsomt meget videre«, sagde KL's topforhandler, formand for Løn- og Personaleudvalget Michael Ziegler (K) til DR efter mødet.

Heller ikke Dennis Kristensen, formand for fagforeningen FOA, så de store fremskridt.

»Vi har brugt rigtig lang tid på det, der var dagens tema, nemlig hvor store skal lønstigningerne være«, sagde han til DR natten til tirsdag.

Fortsætter i dag

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen fortsætter tirsdag klokken 13.

Overenskomstforhandlingerne for de ansatte i staten, regioner og kommuner er brudt sammen, og begge parter har varslet konflikt. Derfor skal parterne forsøge at blive enige i Forligsinstitutionen.

Fagforeningerne havde egentlig varslet strejke fra 4. april, mens arbejdsgiverne svarede igen med at varsle lockout fra 10. april.

Men forligsmand Mette Christensen har udskudt konflikten i to uger. Dermed kan der tidligst udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april.

Hvis det kommer så vidt, vil store dele af den offentlige sektor blive lammet. Blandt andet vil skoler og daginstitutioner lukke, tog vil holde stille, og planlagte operationer og undersøgelser vil blive udsat.

ritzau