Arbejdsløsheden faldt et lille nøk i februar

Efter flere måneders fald i arbejdsløsheden stod det nærmest stille i februar.

Fra januar til februar faldt bruttoledigheden med 700 personer til 110.800. Ledighedsprocenten var uændret på 4,1 procent, oplyser Danmarks Statistik.

»Det beskedne fald er rent ud sagt skuffende, siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar.

»Hvis vi skal have et større fald i ledigheden, så er det afgørende, at jobcentre og a-kasser samarbejder om en mere konsekvent sanktionering af ledige, der ikke udnytter de gode jobmuligheder i øjeblikket, siger Peter Halkjær.

Han mener desuden, at der skal ses på, om de økonomiske incitamenter til at komme i job kan styrkes yderligere.

Hvor arbejdsgiverne altså vil have pisken frem, peger fagforbundet LO på, at fokus på uddannelse og opkvalificering er vejen til at få flere i gang.

»Vi bør investere i den rette indsats for at få alle med. Der er mange, der står på spring for at få fodfæste på arbejdsmarkedet«, skriver Mette Hørdum Larsen, økonom i LO, i en kommentar.

Færre på integrationsydelse

Faldet i ledighed skyldes blandt andet færre modtagere af integrationsydelse. Det noterer Danmarks Statistik. Og det anser tænketanken Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen, for at være et positivt tegn.

»Det vidner om, at der er jobpotentiale i flygtningene«, skriver han i en kommentar.

Jyske Banks cheføkonom, Niels Rønholt, hæfter sig ved, at ledigheden er lavest i områderne lige uden for København. Men også Vestjylland har en lav ledighedsprocent på bare 3,6, påpeger han.

»Ledighedsprocenterne er faldet betydeligt over hele landet i dette opsving«, skriver Rønholt i en kommentar.

»Det er selvfølgelig positivt, uanset om det er fordi, folk har fået job i nærområdet, eller om man er flyttet mod job i eksempelvis København og nu er bosat lidt uden for hovedstaden«.

Bornholm er med 5,4 procent det sted i landet, hvor flest er arbejdsløse.

ritzau