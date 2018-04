»Nu er nødden knækket«: De 50+-årige står meget bedre på jobmarkedet Ældreudfordringen på arbejdsmarkedet er afblæst, viser nye tal. Det skyldes høj beskæftigelse, reformer og ønsket om erfarne og stabile ansatte.

De ældre har bidt sig fast på arbejdsmarkedet. Det er især de 50+-årige, der nyder godt af den rekordstore beskæftigelse.

Nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Dansk Industri (DI) viser, at deres ledighedsperioder bliver kortere og kortere og nu for første gang ligger på niveau med andre aldersgruppers.

I 2010, da den økonomiske krise tyngede, modtog personer i alderen 50-54 år arbejdsløshedsdagpenge i seks uger mere end ledige mellem 30 og 34 år. Under den forrige højkonjunktur i 2005 var +50’erne på understøttelse hele 11 uger længere.

Men den forskel er væk nu, fastslår DI. De seneste tal viser, at alle dagpengemodtagere uanset aldersgruppe i snit modtager understøttelse i 23 uger.

Gråt guld er blevet nyt guld Henning Jørgensen, professor, Aalborg Universitet

DA har også regnet og kommer frem til, at for ti år siden var det hver tredje over 50 år, der formåede at vende tilbage til et lønjob inden for et halvt år. Nu er det næsten hver anden. Samlet får de lidt ældre ledige et jobcomeback næsten lige så hurtigt som de yngre.

Underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening Erik Simonsen tøver ikke med at kalde udviklingen historisk:

»Nu er nødden knækket«.

Steen Nielsen, arbejdsmarkedspolitisk chef i DI, giver æren til de seneste års arbejdsmarkedsreformer: Efterlønsalderen er sat op, og særordninger som længere dagpengeperiode for folk over 55 år er væk. Særordningerne betød længere ældreledighed, vurderer Steen Nielsen.

»Virksomhederne blev forsigtige med at ansætte ældre, fordi de vidste, at de risikerede at miste dem igen hurtigt på grund af disse ordninger«.

Med til billedet hører også, at de ældres ledighed er lavere end andre gruppers. Steen Nielsen konkluderer på den baggrund, at »der ikke længere er en særlig ældreudfordring på arbejdsmarkedet«.

Arbejdsgiverne har efter hans opfattelse en stigende erkendelse af, at »der er brug for de erfarne og stabile medarbejdere i virksomhederne, og at der heller ikke er grund til at være nervøs for at ansætte folk i 50’erne«.

Dramatisk udvikling

Professor og arbejdsmarkedsekspert Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet bekræfter udviklingen og kalder de sidste ti års udvikling »dramatisk«, hvor den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er steget fra 62,4 til tæt ved 65 år.

»I arbejdsgivernes øjne er folk sidst i 50’erne blevet mere værd at investere i, fordi der er udsigt til at beholde dem. De har jo heller ikke syge børn derhjemme. Og så er man i befolkningen blevet gladere for at blive betjent af en ældre end af en ung 25-årig, når man skal have et lån i banken. Gråt guld er blevet nyt guld«.

Formanden for de offentligt ansattes fagforbund FOA, Dennis Kristensen, genkender tendensen og finder det glædeligt, »at arbejdsmarkedet i stigende grad kan bruge folk med min hårfarve«. Men i FOA er de ældres fremgang knap så udtalt som på det private arbejdsmarked.

»For selv om samfundsøkonomien går godt, er det ikke sikkert, at den offentlige sektor vokser. Det er i sidste ende en politisk beslutning. Og vi ser stadig, at ældre medarbejdere, som ikke er 100 procent kampdygtige længere, ryger ved prikkerunder«, siger Dennis Kristensen.

Underdirektør Erik Simonsen fra DA foreslår, at det nu gøres mere interessant at arbejde for dem, der har nået folkepensionsalderen.

»Måske er der uudnyttede muligheder blandt dem, der har fortrudt, at de forlod arbejdsmarkedet. Ikke nødvendigvis på fuld tid. De ville få udbytte ud af at møde kolleger. Og de ville opfylde et behov, for der er stigende mangel på arbejdskraft«.