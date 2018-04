Løhde: Forhandlinger ser svære ud og kan ende med konflikt

Statens topforhandler ved overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte, innovationsminister Sophie Løhde (V) forbereder sig på, at svære forhandlinger kan ende med en storkonflikt.

Det siger Sophie Løhde til TV2 News på vej ind i Forligsinstitutionen til afgørende forhandlinger med lønmodtagernes repræsentanter lørdag.

»Jeg går ind i dag med henblik for at forhandle en aftale. Vi ønsker ikke en konflikt, men jeg skal ikke lægge skjul på, at det ser svært ud«.

»Jeg vil ikke afvise, at det her kan ende med en konflikt«, siger innovationsminister Sophie Løhde (V) til TV2 News.

ritzau