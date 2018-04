Lønslagsmål gør forhandlinger i kommunerne meget svære

Kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, går til søndagens forhandlinger i Forligsinstitutionen med forhåbning om et gennembrud.

Men med en optakt, hvor statens parter måtte skilles uden resultat sent lørdag, ser det rigtig svært ud, erkender Michael Ziegler. Der er 'højrisiko' for konflikt, lyder det.

»Det optimale havde været, at man var blevet enige i staten omkring lønnen, for det ville have gjort vores opgave til mere en oversættelsesopgave end en forhandlingsopgave«, siger han.

»Men det skete desværre ikke. Tværtimod er grøfterne vel blevet lidt dybere i løbet af lørdagen, så jeg vurderer, at situationen er blevet lidt vanskeligere«, siger Michael Ziegler.

Efter 12 timers forhandlinger gik statens topforhandlere innovationsminister Sophie Løhde (V) og formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Flemming Vinther fra hinanden lørdag aften.

Kan ende med forlig i en sektor

Begge parter gav udtryk for, at der er langt til et gennembrud i forhandlingerne på statens område.

Anderledes toner lød fra parterne på det regionale område, som efter torsdagens forhandlinger gav udtryk for, at der rent faktisk var fremskred i forhandlingerne.

Både FOA-formand Dennis Kristensen og Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, har luftet tanken om, at der bør landes aftaler, der hvor det er muligt. Og at det altså dermed kan ende med konflikt i en sektor, men forlig i en anden.

Det til trods for at fagforeningerne på tværs af kommuner, regioner og stat fra start har indgået en musketered under parolen 'en løsning for alle'.

Michael Ziegler ser det ikke som en realistisk mulighed, at et område får en aftale på plads, mens et andet går i konflikt.

Områderne er tæt forbundet - i Michael Zieglers øjne ikke mindst på grund af den såkaldte musketered, som han mener, gør forhandlingerne vanskelige.

I arbejdsgivernes øjne er fagforeningernes solidaritetspagt vokset hen ad vejen. Fra at være et krav om reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid til en godkendt løsning.

»Det er selvfølgelig en fortolkning, men fra arbejdsgiversiden oplever vi, at solidaritetspagten er vokset«, siger han.

ritzau