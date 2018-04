Chefforhandlere er indstillede på separate OK-aftaler

'En løsning for alle' kan meget vel blive til en løsning for enkelte i overenskomstforhandlingerne, der nu er gået ind i den afgørende fase.

Men det er ikke et udtryk for, at fagbevægelsens musketered er under pres, lyder det fra chefforhandler for de regionalt ansatte Grete Christensen.

»Musketereden handler om, at vi står hinanden bi i overenskomstforhandlingerne. Lige så vel, som vi har en stærk formodning om, at arbejdsgiverne er bundet tæt sammen, har vi meget klart øje for, at vi ikke på et område sidder og laver noget, der kan være ødelæggende på andre«, siger Grete Christensen.

Hun bakkes op af Centralorganisationernes Fællesudvalgs (CFU) chefforhandler, Flemming Vinther.

»Med det siger man bare på god og anstændig forhandlervis: sidder vi overfor en arbejdsgiver, der vil lave en aftale på ét af områderne, så gør vi det«, siger han.

Min pointe er sådan set bare, at hvis man kan få en løsning på et af områderne, skal man kunne bruge det til at presse de andre områder Benny Andersen, Socialpædagogernes formand.

Det er budskabet, efter at Socialpædagogernes formand Benny Andersen lørdag åbnede op for muligheden for at lave en aftale, der ikke nødvendigvis er samlet for både regioner, kommuner og staten.

»Vi er tre forhandlingsområder. Hvis der er arbejdsgiverområder, der ikke vil lave en aftale, men andre der gerne vil, og som opfylder vores krav, så synes jeg, at vi er forpligtet over for vores medlemmer til at slå til«, siger formand Benny Andersen til Ritzau.

Han afviser, at et forlig på et af områderne vil være et brud på den såkaldte musketered.

»Min pointe er sådan set bare, at hvis man kan få en løsning på et af områderne, skal man kunne bruge det til at presse de andre områder«, siger han.

Også FOA-formand Dennis Kristensen varmede fredag på Facebook op for, at der kan indgås aftaler uafhængigt af de forskellige sektorer.

Fagbevægelsen står sammen

Regionernes chefforhandler Grete Christensen er heller ikke afvisende over for at indgå aftaler på de enkelte områder.

»Hvis arbejdsgiverne på et af områderne pludselig viser, at de er klar til at give sig, kan det jo bruges til at skubbe de andre områder«, siger hun.

Ifølge Grete Christensen vil det »være svært at sige nej til en aftale«, hvis det er muligt at indgå en aftale, der kan leve op til et enkelt områdes forventninger og krav til en overenskomst.

Uanset, om de kommende dages forhandlinger ender i forlig eller forlis, er det ifølge chefforhandler for CFU, Flemming Vinther, stort at have været med til forhandlingerne i en periode, hvor fagbevægelsen har stået sammen.

»Jeg må desværre indrømme, at vi ikke altid har været lige gode til det, men det gør vi den her gang. Og så gør vi, hvad vi kan for, at vi også ender med en god aftale«, siger han.

Tirsdag er sidste chance for at indgå en ny overenskomstaftale, da forligsmandens udsættelse af konflikten her udløber.

Hvis ikke parterne når til enighed inden da, vil en strejke senest starte den 22. april, mens en omfattende lockout senest den 28. april vil lamme store dele af den offentlige sektor.