Ånden er god - håber vi kan lande en aftale: Nu tager regionernes topforhandlere over efter resultatløst marathonmøde

Sidste forhandlingsmøde blev holdt i en positiv ånd, og det kan måske gøde jorden for en snarlig aftale på det regionale område.

Det siger regionernes chefforhandler, Anders Kühnau, før han mandag formiddag møder i Forligsinstitutionen for at forhandle overenskomst for de regionalt ansatte.

»Jeg håber, vi kan fortsætte forhandlingerne i den gode ånd, vi er inde i på det regionale område og forhåbentlig lande en aftale. Det er stadig mit udgangspunkt«, siger han.

Sidst han mødtes med sin modpart i Forligsinstitutionen var torsdag. Efter mødet var det en optimistisk FOA-formand, Dennis Kristensen, der mødte pressen.

»Onsdag brugte vi 14 timer hos kommunerne på absolut ingenting. I dag blev vi præsenteret for mere nytænkning og nye bud på ti minutter, end kommunerne var i stand til hele onsdag«, sagde han.

Anders Kühnau håber på, at parterne på dagens møde kan gøre yderligere fremskridt.

Formiddagens møde kommer, kun få timer efter at der blev sat punktum for mødet på det kommunale område.

Svært at spå

Efter 21 timers forhandlinger trådte parterne mandag morgen frem og konkluderede, at risikoen for en konflikt stadig er overhængende.

»Jeg har svært ved at se det samlede billede. Der blev forhandlet i går og i nat. Præcist hvor vi står, er der ikke mange, som tør spå om«, siger Anders Kühnau.

»Jeg ved, at der også på modpartens side er nogen interesse i at kæde nogle ting sammen. Hvorvidt det står i vejen for en aftale på det regionale område, kan jeg ikke sige noget om«, siger han.

Tirsdag er deadline for at finde en løsning. Forligsmanden kan vælge at udskyde en konflikt yderligere 14 dage, hvis hun ser tegn på, at parterne kan mødes.

Hvis det ikke sker, vil en strejke træde i kraft 22. april og en lockout 28. april.

ritzau