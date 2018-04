»Vi tror på det«: Så er slutspillet i gang om nye overenskomster

Inden dagens afgørende forhandlinger vejrede parterne morgenluft.

Således kom den ene positive melding efter den anden foran Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads inden dagens massemøde, som begyndte klokken 10.

»Vi tror på det. Men nu skal vi ind og høre tilbuddet fra arbejdsgiverne«, sagde forhandler for LO Flemming Vinther til Ritzau.

Også innovationsminister Sophie Løhde (V), som forhandler på vegne af de statslige arbejdsgivere, er positivt indstillet.

»Jeg synes, det er en fornuftig beslutning af forligsmanden at indkalde alle parter samtidigt. Kravene er rejst på tværs af den offentlige sektor, derfor skal løsningen også findes på tværs«, sagde ministeren til TV 2 News, inden hun gik ind til dagens møde, hvor forhandlere fra både kommune, region og stat er blevet kaldt til forhandlingsbordet.

Det er første gang i det langstrakte forløb, at alle tre parter er indkaldt samtidig til parallelle forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Hvad kan der ske klokken 23.59?

Forhandlere på tværs af område og faggruppe har ind til midnat til at nå til enighed om overenskomster for de offentligt ansatte.

Lige fra første dag i forhandlingerne har musktereden været hjørnestenen. Den rummer tre hovedkrav, nemlig sikring af den betalte frokostpause, lønstigninger og lærernes arbejdstid.

Fristen for en afklaring er klokken 23.59 i aften. I timerne frem mod deadline kan forligsmanden enten vælge at udskyde konflikten, fremlægge et mæglingsforslag eller sætte tiden i stå, hvis hun fornemmer, at der er fremdrift i forhandlingerne.

Hvis ikke forhandlerne bliver enige om en aftale, bryder en historisk storkonflikt ud.

Det betyder, at cirka 100.000 offentligt ansatte er klar til at strejke fra 22. april, og senest fem dage senere kan 440.000 offentligt ansatte blive lockoutet fra 28. april.

Det er dog op til forligsmanden at beslutte, om strejke og lockout skal starte samtidig.

Udover at lukke vuggestuer, børnehaver, skoler, hospitalsafdelinger, uddannelsesinstitutioner og mange andre arbejdspladser i hele landet, rækker konflikten også langt ud over den godt halve million offentligt ansatte.

Blandt andet kan studerende få deres eksamener aflyst, forældre skal finde alternativt pasning til deres børn, og togdriften vil blive lammet.

Opdateres