Forligsmand udsætter varslet konflikt i to uger

Forligsmand Mette Christensen har valgt at udsætte den varslede konflikt i yderligere 14 dage. Det oplyste Foligsinstitutionen tidligt i morges i en pressemeddelselse.

»Jeg har i dag - efter at have rådført mig med de to øvrige forligsmænd - besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil to uger«, skrev Mette Christensen i pressemeddelelsen.

Dermed vurderer hun, at et forlig er muligt.

Forligsmanden har indkaldt til nye møder fredag.

»Det må betyde, at forligsmanden har en tro på det«, siger chefforhandler på det kommunale område, Anders Bondo Christensen til Ritzau, om muligheden for, at der indgås en aftale.

Udskydelsen kom efter mere end 14 timers nervekrig og intense forhandlinger i Forligsinstitutionen om nye overenskomster for mere end 700.000 offentligt ansatte.

Deadline for at nå en afgørelse var ellers officielt midnat natten til onsdag, men forligsmand Mette Christensen og forhandlerne på såvel arbejdsgiver- og arbejdstagersiden fortsatte alligevel i Forligsinstitutionen i København indtil klokken fem i morges.

Hvis konflikten ender med et forlis, kan danskerne se frem til strejker blandt 100.000 offentligt ansatte allerede fra søndag og lockout af yderligere 440.000 offentligt ansatte få dage senere, der rammer store dele af samfundet.

En konflikt vil blandt andet betyde, at hospitalerne må aflyse de fleste ikke-akutte operationer, at de fleste daginstitutioner og skoler vil holde lukket, at mange bryllupper vil blive aflyst, at store dele af togdriften i Danmark vil blive aflyst, og at slagterierne må lukke ned og indstille kødeksporten til udlandet.

De største knaster har under hele forhandlingsforløbet været, hvor store lønstigninger, de ansatte i stat, regioner og kommuner kan se frem til i de kommende år, om lærernes arbejdstid og om retten til at holde en betalt spisepause.

