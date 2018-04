Forligsmanden udsætter konflikt i 2 uger og indkalder parterne igen på fredag

Forligsmand Mette Christensen har valgt at udsætte den varslede konflikt i yderligere 14 dage.

»Jeg har i dag - efter at have rådført mig med de to øvrige forligsmænd - besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil to uger«, skriver Mette Christensen i en pressemeddelelse.

Dermed vurderer hun, at et forlig er muligt.

Forligsmanden har indkaldt til nye møder fredag.

»Det må betyde, at forligsmanden har en tro på det«, siger chefforhandler på det kommunale område, Anders Bondo Christensen, der mener, at der reelt kun er tale om en to-dages udsættelse.

»Vi skal møde fredag kl. 10 og har fået at vide, vi godt kan tage sovepose og tandbørste med, så det er et signal om, at hun beholder os til den bitre ende«.

Samme melding lyder fra kommunernes forhandler, Michael Ziegler:

»Forligsmanden må jo vurdere, at det har et formål og at det kan føre til noget«, siger han til TV 2.

Det er sidste gang, forligsmanden kan udsætte forhandlingerne. Hvis de ikke fører til noget resultat, kan en strejke begynde 8. maj og en lockout fire dage senere.

Lønnen og lærerne er de to store knaster

Formanden for FOA, Dennis Christensen, siger, at arbejdsgiverne har bevæget sig:

»Men vi ligger for lavt på lønningerne endnu, og løsningen for lærerne har ikke været tilstrækkelig. Der skal en runde mere til«.

Til gengæld mener han, at at parterne »er tæt på« at blive enige om den tredje knast i forhandlingerne, frokostpausen.

Statens topforhandler, innovationsminister Sofie Løhde (V), siger, at hun ikke er interesseret i at tage frokostpausen fra nogen. Men hun vil ikke svare på detaljer fra forhandlingerne og således heller ikke på et spørgsmål fra TV 2's udsendte ved Forligsen om, hvorfor hun så ikke bare skriver frokostpausen ind i overenskomsten.

»Vi gjorde alle vores bedste, men vi kunne ikke komme i mål i dag. Nu må vi forsøge at finde det sidste stykke, når vi mødes på fredag«, sagde hun.

»Vi har været optaget af af finde fælles løsninger til gavn for de mange dygtige offentligt ansatte. De skal selvfølgelig mærke, at der er fremgang i samfundet og derfor have en pæn lønstigning«, lyder det fra Løhde.

Udskydelsen kom efter 19 timers nervekrig og intense forhandlinger i Forligsinstitutionen om nye overenskomster for mere end 700.000 offentligt ansatte.

Deadline for at nå en afgørelse var ellers officielt midnat natten til onsdag, men forligsmand Mette Christensen og forhandlerne på såvel arbejdsgiver- og arbejdstagersiden fortsatte alligevel i Forligsinstitutionen i København indtil klokken fem i morges.

En halv million offentligt ansatte kan blive ramt

Hvis konflikten trods de 14 dages udsættelse ender med et forlis, kan danskerne se frem til strejker blandt 100.000 offentligt ansatte allerede fra søndag og lockout af yderligere 440.000 offentligt ansatte få dage senere, der rammer store dele af samfundet.

En konflikt vil blandt andet betyde, at hospitalerne må aflyse de fleste ikke-akutte operationer, at de fleste daginstitutioner og skoler vil holde lukket, at mange bryllupper vil blive aflyst, at store dele af togdriften i Danmark vil blive aflyst, og at slagterierne må lukke ned og indstille kødeksporten til udlandet.

De største knaster har under hele forhandlingsforløbet været, hvor store lønstigninger, de ansatte i stat, regioner og kommuner kan se frem til i de kommende år, om lærernes arbejdstid og om retten til at holde en betalt spisepause.