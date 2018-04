Tillidsrepræsentant: Jeg er så træt af historien om, at vi bare sidder på kontoret og ryger smøger og drikker kaffe

En mandshøj dukke med hår af garn, stiletter og røde læber står lænet op af en plante på caféen.

Den forestiller minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), som er en af parterne ved overenskomstforhandlingerne, der i dag kan blive helt afgørende for mere end 700.000 offentligt ansattes overenskomt.

Minister-dukken og kampråbene holder dog lige nu et hvil. Og FOA-tillidsrepræsentanterne Gitte Andersen og Jannie Thorsen drikker cola i solen nær ved Forligsinstitution i det indre København, hvor de er taget ind på en fridag.

Men selv om fødderne er trætte, fejler kampgejsten ikke noget.

»Nok er nok«, som Jannie Thorsen siger og henviser til, at den økonomiske krise er ovre, og at det skal kunne ses på lønkontoen.

Men foruden løn og arbejdsvilkår kæmper de to tillidsrepræsentanter også mod noget andet. Historien om, at offentligt ansatte er dovne og ikke laver noget. For den er langt fra deres hverdag, fortæller de.

»Jeg er så træt af historien om, at vi bare sidder på kontoret og ryger smøger og drikker kaffe. Jeg møder en halv time før, jeg skal, og dér i min fritid tillader jeg mig at drikke en kop kaffe, mens jeg læser op på, hvad der er sket siden, jeg var der sidst. Ellers er der ikke tid til kaffe«, forklarer Jannie Thorsen, som er tillidsmand på det plejehjem, hun arbejder på i Ballerup.

Begge tror de, at denne overenskomst kan betyde, at historien om de offentligt ansatte ændres.

Biler dytter hver morgen

Gitte Andersen fortæller, at de har demonstreret hver morgen mellem klokken 7 og 8 ude i Rødovre de seneste par uger.

Ved et stort kryds nær bycenteret har de stået 'skulder ved skulder', som det har heddet. Med skilte, som opfordrer bilerne til at dytte, hvis de støtter kampen.

»Rigtigt mange dytter, og cyklister ringer med deres klokken. Der er virkelig fedt. Der var endda én, som kom med morgenbrød«, fortæller Gitte Andersen, som er tillidsmand for sine kolleger i hjemmeplejen i Rødovre.

Foto: Jacob Ehrbahn Innovationsminister Sophie Løhde (V) ankommer til forhandlingerne i Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København til de måske sidste forhandlinger i denne omgang.

Tillidsrepræsentanterne mener, at det er afgørende, at de offentligt ansatte ved denne overenskomstforhandling står sammen, forklarer Jannie Thorsen og viser, at hun på sin FOA-vest også har badges fra sygeplejerskerne og endda fra de ofte udskældte djøffere.

»Det kan godt være, at djøfferne får mere i løn end os, men de er også offentligt ansatte, og deres arbejdsvilkår bliver også forringet. Det er jo salamimetoden, hvor man tager lidt her og så lidt her. Det rammer os alle sammen. Ingen er fredet«, mener hun.

Det forlyder, at arbejdsgiverne har givet sig noget på løndelen, men alligevel vil de to tillidsfolk have en fælles løsning for alle faggrupper. De vil have anerkendt de offentligt ansattes arbejde.

»Der er ikke nogen danskere, som ikke er kontakt med det offentlige. Hvis du skal have pas, skal i svømmehallen, skal have dit barn passet eller i skole, så er det offentligt ansatte, som står der. Jeg tror, at folk er begyndt at forstå, at hvis man skal have god velfærd, må man også betale for det. Det tror jeg, at folk er ved at få øjnene op for«, siger Jannie Thorsen.