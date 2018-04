Nøglefigur i forhandlinger: Er lærernes mand på vej i mål?

Hundredvis af lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre offentligt ansatte råber slagord og svinger med plakater. De står på Skt. Annæ Plads i det centrale København foran Forligsinstitutionen, hvor Anders Bondo Christensen går rundt og snakker og giver interviews til de fremmødte journalister. Bondo får et halstørklæde med et slogan stukket i hænderne. Han holder det op i strakte arme som en anden fodboldfan, mens der knipses fotos med telefonerne.

Blå Bog Anders Bondo Christensen Født 16. marts 1959 i Skive. Uddannet skolelærer i 1982 fra Skårup Seminarium. Medlem af Danmarks Lærerforenings kredsbestyrelse i Sønderjylland i 1985, formand i 1987. Medlem af hovedbestyrelse i 1996. Formand for Danmarks Lærerforening i 2002 og siden 2007 topforhandler for de kommunalt ansatte. Han er gift og har fire børn.

Det er tirsdag, da alle troede, at slutspurten i årets forhandlinger om nye overenskomster for 750.000 offentligt skulle sættes ind. Her er lærernes arbejdstidsregler, som nu er bestemt ved lov, et nøgletema. De øvrige forbund har gennem en musketered lovet at stå sammen med lærerne, så de igen kan få en frivillig aftale om deres arbejdstidsregler – men holder musketereden?

For ham er det et kald at sikre en god folkeskole Ole Bondo Christensen, bror og borgmester

Lærernes formand og topforhandler for den halve million kommunalt ansatte smutter ind i forligsen, da seancen med halstørklædet er slut. Nitten timer senere er det slut – for nogle dage. Konflikten, som vil sende en halv million offentligt ansatte ud i lockout eller strejke, er udsat 14 dage af forligsmand Mette Christensen. Og der er nyt møde fredag, og lørdag mødtes parterne igen – et møde, der ikke var slut ved redaktionens slutning.

Den 59-årige Anders Bondo Christensens forkærlighed for maratonløb kommer virkelig til at stå sin prøve under disse overenskomstforhandlinger, som allerede har stået på i månedsvis. Siden Anders Bondo løb sit første maraton for mere end 30 år siden, er det blevet til dusinvis af løb, gerne et om året. Og ikke bare for at gennemføre – tiden skal helst være under tre en halv time.

Et enormt fighterhjerte

I Forligsinstitutionen møder Anders Bondo Christensen sin modpart, borgmester i Høje Taastrup Michael Ziegler (K), der er topforhandler for de kommunale arbejdsgivere. Det var dem, som krydsede klinger under lærerlockouten i 2013. Den endte som bekendt efter en måned uden undervisning i landets folkeskoler med et regeringsindgreb. Ziegler har stor respekt for Bondo, som han beskriver som vedholdende.

»Maratonløberen træder helt tydeligt igennem«, siger Michael Ziegler.

»Hvis jeg nogensinde kom i en situation, hvor jeg havde en sag, som skulle kæmpes hele vejen igennem til den bitre ende, så ville jeg vælge Bondo til at kæmpe min sag. Så ville jeg ikke være i tvivl om, at sagen var kæmpet helt igennem«, siger han. Stædighed kan både være godt og skidt, fremhæver.

»I bestræbelserne for at finde en løsning er Bondo meget stædig og er også klar til at prøve nye måder at finde en løsning på. Men han kan også være lidt for stædig i nogle tilfælde«, siger Michael Ziegler, der ikke oplevede nogen forandring hos Bondo efter tvekampen 2013.

»Han er god til at skille tingene ad. Som formand for forhandlingsfællesskabet agerer han sagligt og professionelt. Dér kan du ikke mærke lærerkonflikten. Det kan man til gengæld, når han optræder som lærerformand, men det ville være mærkeligt andet«.

Konflikten i 2013 ødelagde ikke forholdet mellem de to kamphaner.

»Selv dengang kunne vi mødes dag efter dag og krydse klinger i yv-studiet, men lige så snart vi var ude af studiet, var tonen god og kammeratlig«, siger Ziegler.

Michael Zieglers forgænger som kommunal topforhandler var Frederiksberg-borgmester Mads Lebech (K), og han ville gerne lære sine forhandlingspartnere at kende og havde en vellykket tur til Louisiana med Bondo for at kigge på kunst og spise frokost sammen.

»Det var en god start. Det er min erfaring, at det er en god idé at bruge kræfter på at lære hinanden at kende, så man ikke får trykket på hinandens røde knapper ved en fejltagelse. Det er godt at kunne læse hinanden, når man skal forhandle«, siger Mads Lebech.

Anders Bondo er vokset op i den midtjyske by Ans, hvor faren var læge eller bare doktoren.