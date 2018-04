Flere må give slip på det faste job: »Jeg savner kollegerne og fællesskabet« Det var mere nød end lyst, der gjorde Bettina Prühs til freelancer. Hun savner kollegerne, og pension er der ikke råd til. Derimod er Britt Jacobsen lykkelig for at slippe for at blive kanøflet på det faste job.

Det lyder ellers forjættende: Slut med irriterende chefer, der hele tiden skal svinge pisken. Slut med faste arbejdstider og kedelige opgaver. Slut med at slide for andre.

Et arbejdsliv i frihed, baseret på de opgaver, du selv har lyst til at løse – så længe du selv synes, du orker ...

»Jamen, det lyder helt magisk, men hvis det er sådan, man tror, det er at være freelancer, så bliver man godt nok klogere«.

De pensionsløse Der er i dagover 750.000 personer i alderen 25-59 år, som over en 5-årig periode ikke har indbetalt til en pensionsordning, eller som kun indbetaler beskedne beløb. Lønmodtagere ogborgere på overførselsindkomst udgør knap 74 procent af denne gruppe, der har relativt beskedne indbetalinger. Hertil kommer en gruppe selvstændige på 10 procent og en gruppe af øvrige, som ikke defineres nærmere.

Bettina Prühs lader frustrationen køre hen over stemmebåndet.

Freelancer har hun været siden 2006, hvor hun måtte skrue ned for et hektisk arbejdsliv som leder af it-afdelingen i en finansiel virksomhed.

Et par år i forvejen havde hun fået konstateret sklerose, og selv om sygdommen ikke generede hende synderligt, frygtede hun og familien konsekvenserne af et fortsat højt arbejdstempo.

»Jeg havde forestillet mig, at jeg kunne fortsætte i mit faste job, som jeg elskede højt. Men forventningen er jo, at man arbejder 24-7, hvis det er nødvendigt, og det kan jeg bare ikke honorere længere, hvis jeg skal passe på mit helbred«.

Hårdt ikke at kunne bidrage

Derfor måtte Bettina Prühs sige op og indrette sig som freelancer, selv om hun hellere ville have et fast arbejde.

»For mig er det at være freelancer mere nød end lyst. Jeg synes, det er ensomt og usikkert. Jeg savner kollegerne, det sociale fællesskab, de faglige snakker og følelsen af at være en del af det ’rigtige arbejdsmarked’«.

»Og selv om jeg er så heldig, at jeg har en ægtefælle, der kan sikre os begge økonomisk, er det enormt frustrerende ikke at kunne bidrage, når man så gerne vil – og føler, man har så meget at bidrage med«, siger hun.

750.000 må selv sørge for pension

Op mod 750.000 lønmodtagere og selvstændige må selv sørge for pensionsopsparingen, fordi de ikke har et fast arbejde og en obligatorisk arbejdsmarkedspension, der sikrer den økonomiske tryghed i alderdommen.

Flere eksperter er bekymrede over udviklingen på et arbejdsmarked, hvor stadig flere borgere i fremtiden ventes at få løse ansættelsesforhold og midlertidige jobs.

For tiden bruger Bettina Prühs rundt regnet fem arbejdstimer om dagen på sine freelance-opgaver.

Men der er masser af dage uden opgaver, og så bliver der sendt jobansøgninger fra privaten i Skovlunde lidt uden for København.

»Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at forblive en del af arbejdsmarkedet, og så må jeg prøve at glæde mig over, at jeg er så heldig at have en mand, der tjener godt, for der er slet ikke økonomi til en pensionsordning, eller for den sags skyld feriepenge, i min virksomhed, slet ikke«, siger hun.

Friheden er vigtigere end penge

For Britt Jacobsen har livet som løsarbejder en helt anden vinkel.

I to år har hun arbejdet som vikar i Sorø på Sydsjælland, og det har været så stor en succes, at hun slet ikke vil have et fast arbejde længere.

»Jeg kunne ikke rigtig finde mig til rette i de faste jobs, jeg har haft i mindre sygehuskøkkener, hvor der har været et dårligt arbejdsklima«.