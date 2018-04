FOA-boss forsvarer enegang: Har fået vores krav opfyldt

FOA's formand, Dennis Kristensen, ankom onsdag forsinket som sidste forhandler lidt efter klokken ti til Forligsinstitutionen i København, hvor han skal forsøge at nå en aftale med arbejdsgiverne på det kommunale område.

Det sker, efter Dennis Kristensen og andre forhandlere fra fagforeninger under hovedorganisationen LO natten til onsdag skrev under på en aftale med regionerne - trods tydelig skuffelse og overraskelse fra flere af de andre forhandlere.

»Jeg synes, at vi har lavet et resultat, der svarer til det, musketererne i fællesskab havde formuleret«, siger Dennis Kristensen.

»Det resultat, som vi har forhandlet hjem, svarer til de krav, vi blev sendt i byen med. Vi har fået reallønsfremgang, vi har afskaffet privatlønsværnet, og vi har fået de puljer til ligeløn og lavtløn, som vi gik efter«.

»Med spisepausen var der forhandlinger lige på falderebet. Dem, der gik, ville have en stærkere bestemmelse, end den vi har udarbejdet med hjælp fra LO's jurister. Det kunne de så ikke blive enige med regionerne om«, siger FOA-formanden.

Ny omgang i kommunerne

Han afviser, at aftalen fra regionerne kan kopieres og skrives under i kommunerne.

»I kommunerne har vi en hel anden problemstilling. Vi har lærernes arbejdstidsaftale. Der har alle sagt fra starten, at vi skal finde en løsning for lærernes arbejdstid. Det havde vi ikke i regionerne«, siger han.

De fremmødte foran 'forligsen' mødte ham med tydelig irritation, fløjten og enkelte buh-råb.

Samtidig med at de skruede op for kampråbet 'en for alle, alle for en'. Et slogan, som flere af de fremmødte mener, at Dennis Kristensen har brudt sig mod med nattens delaftale.

En af dem, der er skuffet over FOA-formanden, er Mette Sofie Haulrich, kredsnæstformand for Dansk Sygeplejeråd i hovedstaden. Hun stillede sig op foran Dennis Kristensen og forsøgte at blokere ham vejen indtil Forligsinstitutionen.

»Det gjorde jeg for at vise, at jeg simpelthen er så uenig i det, han har gjort. Vi havde et fællesskab om én løsning for alle. At han så er smuttet, før resten er i mål, det er simpelthen ikke i orden«, siger hun.

ritzau