Kilder kalder det en afgørende fase: Bondo har forladt Forligsen for at mødes med sit bagland

Overenskomstforhandlingerne for de kommunalt ansatte er på vej ind i den helt afgørende fase.

Det siger formand for FOA, Mona Striib, til Politiken.

»Jeg synes, vi er på vej ind i de sidste afgørende faser. Der er en mulighed for et forlig. Men det kan gå begge veje. Du kan kalde mig forsigtig optimist«.

FOA-formanden befinder sig i øjeblikket i Forligsinstitutionen, hvor de øvrige overenskomstforhandlere er i venteposition.

For kort før klokken 22 gled formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, ud af porten og små 250 meter ned ad gaden til Hotel Phoenix. Her skulle han til møde med sin hovedbestyrelse.

Det bekræftede han overfor Ekstra Bladet. Hvad mødet gik ud på, ville han ikke kommentere. Men noget kan tyde på, at der er ved at ske et tøbrud i forhandlingerne om lærernes arbejdstid.

Der går dog stadig en rum tid, før man kan øjne et samlet forlig, fastslår Mona Striib.

»Jeg tænker, at jeg kommer til at se solopgangen, før der lander noget konkret. Men vi er i en meget afgørende fase«.

Politiken erfarer, at de øvrige overenskomstforhandlere afventer udfaldet af Lærerforeningens hovedbestyrelsesmøde.

Optimisme i løbet af dagen

Tidligere på dagen gav topforhandlerne udtryk for positiv udvikling i forhold til lærernes arbejdstid, som er en af knasterne i de igangværende forhandlinger om de offentlige overenskomster i Forligsinstitutionen.

Både lærerformanden og kommunernes topforhandler Michael Ziegler gav ved 15-tiden udtryk for, at forhandlingerne var i en ny fase.

»Det var godt, vi kom et skridt videre i går. Det skal vi bygge videre på i dag«, sagde Bondo Christensen torsdag eftermiddag på vej ind til nye forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Ifølge Michael Ziegler, topforhandler for de kommunale arbejdsgivere, har embedsmænd i løbet af torsdag formiddag regnet på forskellige modeller.

Hvis en aftale om lærernes arbejdstid falder på plads, er der reelt kun én knast tilbage i forhandlingerne i den kommunale kabale: den betalte spisepause.