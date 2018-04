Løhde: Hvis kommunerne enes fjernes en knast for staten

Statens topforhandler i de offentlige overenskomstforhandlinger, innovationsminister Sophie Løhde (V), er forsigtig optimistisk fredag formiddag, da hun går ind til nye forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Flere af parterne på det kommunale område ser positivt på muligheden for at nå frem til en aftale fredag. De håber at løse udfordringerne med lærernes arbejdstid og sikring af betalt spisepause.

Hvad det betyder for staten, vil topforhandlere ikke direkte sige.

»Der er fortsat store knaster, men jeg er grundlæggende optimistisk«, siger Sophie Løhde.

Vil ikke kommentere konkret indhold

Hun vil ikke kommentere indholdet i konkrete forhandlinger.

» Men hvis spørgsmålet om lærernes arbejdstid er løst på det kommunale, så har vi en knast mindre i staten«, siger hun.

Intet er dog sikkert endnu, lyder det.

»En aftale på det kommunale betyder ikke, at vi kan læne os tilbage på det statslige område«, siger Sophie Løhde.

ritzau