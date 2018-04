500.000 skal ikke i konflikt - kommunal aftale er på plads

Efter lang tids forhandlinger er der forhandlet en overenskomst på plads for alle kommunalt ansatte.

Det meddeler topforhandlerne Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen, der er forhandlere for henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere.

»Der er tale om et samlet forlig på hele det kommunale område. Det er ikke en mæglingsskitse, men et forlig«, siger Michael Ziegler flankeret af Anders Bondo Christensen og resten af chefforhandlerne til TV 2 News.

»Det er en ganske almindelig overenskomst«, tilføjer Anders Bondo Christensen.

Aftalen omfatter altså samtlige 500.000 kommunalt ansatte og indeholder en lønramme på 8,1 procent over de næste tre år, mens det såkaldte privatlønsværn afskaffes helt. I stedet går man tilbage til en symmetrisk reguleringsordning, som man så det før 2015. Reguleringen skal sikre at den offentlige og private lønudvikling følges nogenlunde ad.

OK18 STATUS Forhandlinger om en ny overenskomst for 750.000 offentligt ansatte har stået på siden efteråret 2017. Allerede fra begyndelsen så det vanskeligt ud, og i februar brød de regulære forhandlinger sammen. Umiddelbart efter sammenbruddet varslede lønmodtagerne strejke og en uge efter fulgte arbejdsgiverne om med varsler om en omfattende lockout. I marts havnede forhandlingerne i Forligsinstitutionen og forligsmand Mette Christensen tog styring på forhandlingerne. To gange gange brugte hun sin bemyndigelse til at udskyde en konflikt med 14 dage. Derfor hedder den endelige deadline for forhandlingerne nu 1. maj frem mod midnat. En strejke kan altså fortsat begynde den 6. maj for de tilbageværende statsansatte og regionalt ansatte, mens en lockout kan begynde den 13. maj. Kaster forligsmanden håndklædet i ringen inden da, vil en konflikt for de resterende lønmodtagere begynde på femtedagen. Onsdag 25. april indgik dele af det regionale område et forlig med Dankse Regioner. Det omfatter FOA, HK Kommunal, 3F - Fagligt Fælles Forbund, Socialpædagogerne, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk El-Forbund, Teknisk Landsforbund, Fødevareforbundet NNF, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet og Serviceforbundet. Fredag 27. april indgik hele det kommunale område et forlig for 500.000 lønmodtagere. Vis mere

Fortsat hemmelig aftale om lærernes arbejdstid

Den helt store knast om lærernes arbejdstidsaftale, står stadig hen i det uvisse, og vil ikke blive præsenteret før de kommunalt ansattes chefforhandler Anders Bondo Christensen har haft mulighed for at præsentere aftalen for sin hovedbestyrelse.

»Det har været svært, og han (Michael Ziegler, red.) har været en bandit i store dele af forløbet. Jeg vil ikke gå ud og oversælge det her resultat, men vi kan være det bekendt, og vi har kæmpet alt, hvad vi kunne, og det har vi gjort hele vejen igennem«, siger Anders Bondo Christensen til TV 2.

Lærernes arbejdstid har siden 2013 været reguleret ved den forhadte lov 409. Målsætningen med de nu foreløbigt afsluttede overenskomstforhandlinger har således været at lande en ny aftale om arbejdstid. Kommunernes Landsforening har ønsket at fastholde en årsnorm, der betyder, at arbejdstid og eventuelt overarbejde fordeles over et helt år. Danmarks Lærerforening har omvendt ønsket en kortere arbejdsnorm.

Hvor parterne har fundet et kompromis, må vi altså foreløbigt afvente at se.

Den betalte frokostpause er sikret hos Akadmikere

Det har skabt intern ballade i fagbevægelsen, da FOA's Dennis Kristensen sammen med blandt andet Socialpædagogerne, 3F's offentlige gruppe og HK Kommunal onsdag morgen trådte ud og præsenterede et delforlig på det regionale område for 45.000 lønmodtagere, mens blandt andet læger og sygeplejersker blev efterladt tilbage.

Det var spørgsmålet om sikring af den betalte frokostpause, der splittede lønmodtagerne ad.

Ifølge hovedorganisationen Akademikerne og de kommunale arbejdsgiveres organisation, KL, indeholder aftalen en overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause, skriver Ritzau.

»Jeg er tilfreds med de løsninger, der er fundet, hvor særligt den overenskomstmæssige sikring af spisepausen er en stor sejr«, skriver formand for Akademikerne Lars Qvistgaard i en skriftlig kommentar.

Hvad en overenskomstmæssig sikring reelt betyder, og hvad prisen har været for en eksplicitering af det, lønmodtagerne kalder en hævdvunden ret, er endnu uvist. Men ifølge de regionalt ansattes topforhandler Grete Christensen er aftalen bedre, end det dele af regionerne skrev under på onsdag morgen.

»Det, håber jeg, kan overføres til det regionale område. LO-gruppen har ligesom deres aftale, der betrygger dem i, at spisepausen er, som den har været hele tiden. Og vi har fra FTF-gruppen vurderet, at det er vigtigere at sige, at vi juridisk set ikke er helt enige i fortolkningen af den, men vi har hørt på alle betoningerne fra arbejdsgiverne, om at de bestemt ikke har tænkt sig at ændre på noget af det her - og hvis det skulle komme der til, så forbeholder vi os retten at løfte sagen ved en voldgift.«, siger Grete Christensen til TV 2 News.