Kommunal aftale forhandlet på plads

Efter lang tids forhandlinger er der forhandlet en overenskomst på plads for alle kommunalt ansatte.

Det meddeler topforhandlerne Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen, der er forhandlere for henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere.

»Der er tale om et samlet forlig på hele det kommunale område. Det er ikke en mæglingsskitse, men et forlig«, siger Michael Ziegler flankeret af Anders Bondo Christensen og resten af chefforhandlerne til TV 2 News.

»Det er en ganske almindelig overenskomst«, tilføjer Anders Bondo Christensen.

Aftalen omfatter altså samtlige 500.000 kommunalt ansatte og indeholder en lønramme på 8,1 procent over de næste tre år, mens det såkaldte privatlønsværn afskaffes helt. I stedet går man tilbage til en symmetrisk reguleringsordning, som man så det før 2015.

Den helt store knast om lærernes arbejdstidsaftale, står stadig hen i det uvisse, og vil ikke blive præsenteret før de kommunalt ansattes chefforhandler Anders Bondo Christensen har haft mulighed for at præsentere aftalen for sin hovedbestyrelse.

»Det har været svært, og han (Michael Ziegler, red.) har været en bandit i store dele af forløbet. Jeg vil ikke gå ud og oversælge det her resultat, men vi kan være det bekendt, og vi har kæmpet alt, hvad vi kunne, og det har vi gjort hele vejen igennem«, siger Anders Bondo Christensen til TV 2.

Den betalte frokostpause er sikret

Det har skabt intern ballade i fagbevægelsen, da FOA's Dennis Kristensen sammen med blandt andet Socialpædagogerne, 3F's offentlige gruppe og HK Kommunal onsdag morgen trådte ud og præsenterede et delforlig på det regionale område for 45.000 lønmodtagere, mens blandt andet læger og sygeplejersker blev efterladt tilbage.

Det var spørgsmålet om sikring af den betalte frokostpause, der splittede lønmodtagerne ad.

Ifølge hovedorganisationen Akademikerne og de kommunale arbejdsgiveres organisation, KL, indeholder aftalen en overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause, skriver Ritzau.

Hvad en overenskomstmæssig sikring reelt betyder, er endnu uvist. Men ifølge de regionalt ansattes topforhandler Grete Christensen er aftalen bedre, end det dele af regionerne skrev under på onsdag morgen.

»Det håber jeg kan overføres til det regionale område. LO-gruppen har lavet deres aftale og betrygger dem i deres spisepause, og vi har det i FTF-gruppen sådan, at vi juridisk set ikke er enige i fortolkningen af den aftale«, siger Grete Christensen til TV 2 News.

Stat og region mangler

Parterne mødtes i Forligsinstitutionen fredag eftermiddag og fortsatte hele natten. Tæt på midnat forlod Anders Bondo Christensen forhandlingerne for at mødes med sit bagland på Hotel Phoenix og vendte senere samme nat tilbage for at diskutere lærernes arbejdstidsaftale.

Den gordiske arbejdstidsknude skulle nu være løst og tilbage står 180.000 statsansatte og knap 100.000 regionalt ansatte, der fortsat mangler en overenskomst.

Forhandlingerne i staten begyndte klokken 10 fredag formiddag.

OPDATERES