7 reaktioner på ny aftale: »Den danske model sejrer igen«

Politikere og faglige repræsentanter strømmer til Twitter for at udtrykke deres begejstring over den kommunale aftale i overenskomstforhandlingerne, som netop er blevet meddelt af arbejdsmarkedets parter.

Her er de første centrale reaktioner på aftalen:

Formanden for 3F, Per Christensen, glæder sig over, at aftalen giver »gode« lønstigninger« og ikke mindst en pulje til ligeløn og til lavtlønnede, skriver han på Twitter.

Fantastisk godt med kommunalt forlig. Stærkt sammenhold

gav et stærkt resultat: Gode lønstigninger, pulje til ligeløn og til lavtlønnede.

Godt gået af 3Fs offentlige gruppe og af alle andre forhandlere. En go' dag for

lønmodtagerne og for fællesskabet! #ok18 #dkpol — Per Christensen (@perchristen3F) 27. april 2018

Samme toner lyder fra formand for FTF, Bente Sorgenfrey, og socialpædagogernes forbundsformand, Benny Andersen.

Så er vi på plads med #OK18 aftale på det kommunale område. Jeg er kisteglad for den enighed der er opnået om #OK18 - Det blev i sidste en god løsning på det @kommunerne område som kom i hus med en flot slutspurt løftet af hele lønmodtagersiden #dkpol #arbejde pic.twitter.com/5pfotSUDKK — Bente Sorgenfrey FTF (@bentesorgenfrey) 27. april 2018

Vi gjorde det. Ny overenskomst i kommunerne. Tak for opbakning derude. Uden Jer var det ikke muligt. #Ok18 #EnLøsninForAlle #dkpol pic.twitter.com/tpWRuyWdE3 — Benny Andersen (@BennyAndersen) 27. april 2018

Også blandt politikerne på Christiansborg er der stor begejstring for aftalen, der dækker omkring 500.000 medarbejdere rundt omkring i de danske kommuner.

En af dem, der allerede har kommenteret aftalen, er Venstres finansminister Kristian Jensen.

Det er dagen for gode nyheder: https://t.co/r0NkLH7Rw2 Dejligt at det er lykkedes at forhandle en aftale hjem. Nu skal de sidste brikker gerne på plads, så vi kan sikre et Danmark, der virker. #dkpol #EnLøsningForAlle — Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) 27. april 2018

Socialdemokraternes Peter Hummelgaard ønsker på Twitter de offentligt ansatte tillykke med »solide fortjente lønstigninger«. Han kalder aftalen en sejr for den danske model.

Den danske model sejrer igen! Tillykke til alle parter med endnu et forlig. Og tillykke til alle de offentligt ansatte med solide fortjente lønstigninger. #OK18 #dkpol — Peter Hummelgaard (@PHummelgaard) 27. april 2018

SF's politiske ordfører Jakob Mark jubler også over, at arbejdsmarkedets parter efter lange forhandlinger er kommet frem til en aftale.

Sådan! Det er så vigtigt for vores kommunale velfærd, at der er opnået et forlig. Hvis vi skal have stærk velfærd i kommunerne kræver det et godt samarbejde mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Godt kæmpet! #dkpol #OK18 — Jacob Mark (@jacobmark_sf) 27. april 2018

Alternativets finansordfører Josephine Fock håber nu på, at parterne på det regionale område kan lade sig inspirere af den kommunale aftale og finde frem til en aftale. I omegnen af 100.000 regionalt ansatte mangler stadig en aftale.