Overblik: Det ved vi foreløbigt om den kommunale aftale

Årstiderne har skiftet, og der har både været frost, sne, påskeliljer og sågar et par enkelte sommerdage, siden forhandlingerne gik i gang i efteråret.

Men kort før middag nåede de langstrakte overenskomstforhandlinger sit foreløbige klimaks. Ud af forhandlingslokalet trådte kommunernes topforhandlere Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen frem foran kameraerne og fortalte, at man havde landet en aftale på hele det kommunale område.

Dele af aftalen er fortsat hemmelig, men her får du et overblik over, hvad vi ved om aftalen, der strækker sig over de næste tre år.

OK18 STATUS Forhandlinger om en ny overenskomst for 750.000 offentligt ansatte har stået på siden efteråret 2017. Allerede fra begyndelsen så det vanskeligt ud, og i februar brød de regulære forhandlinger sammen. Umiddelbart efter sammenbruddet varslede lønmodtagerne strejke og en uge efter fulgte arbejdsgiverne om med varsler om en omfattende lockout. I marts havnede forhandlingerne i Forligsinstitutionen, og forligsmand Mette Christensen tog styring på forhandlingerne. To gange brugte hun sin bemyndigelse til at udskyde en konflikt med 14 dage. Derfor hedder den endelige deadline for forhandlingerne nu 1. maj frem mod midnat. En strejke kan altså fortsat begynde den 6. maj for de tilbageværende statsansatte og regionalt ansatte, mens en lockout kan begynde den 13. maj. Kaster forligsmanden håndklædet i ringen inden da, vil en konflikt for de resterende lønmodtagere begynde på femtedagen. Onsdag 25. april indgik dele af det regionale område et forlig med Dankse Regioner. Det omfatter FOA, HK Kommunal, 3F - Fagligt Fælles Forbund, Socialpædagogerne, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk El-Forbund, Teknisk Landsforbund, Fødevareforbundet NNF, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet og Serviceforbundet. Fredag 27. april indgik hele det kommunale område et forlig for 500.000 lønmodtagere. Vis mere

Lønramme på 8,1 procent over tre år

Aftalen indeholder en lønramme på 8,1 procent over tre år. Det svarer til det delforlig, der blev indgået på det regionale område tidlig onsdag morgen. Hvor stor en andel af den lønramme, der går til generelle lønstigninger og til særlige puljer, ved vi ikke endnu.

Herunder er der afsat 500 millioner kroner til en såkaldt rekrutteringspulje i kommunerne. Midlerne er målrettet social- og sundhedspersonale og sygeplejersker.

Derudover er der afsat 85 millioner kroner til en ligelønspulje.

Privatlønsværn afskaffes

En ny symmetrisk reguleringsordning skal sikre, at den offentlige og private lønudvikling følges nogenlunde ad. Reguleringen har eksisteret siden 80'erne, men siden 2015 har man haft et såkaldt privatlønsværn, der har reguleret ulige i den private sektors favør. Det har været lidt af en hovedpine for de statsansattes chefforhandler, Flemming Vinther, der i en sen nattetime underskrev en aftale, hvor privatlønsværnet indgik.

Det vil med andre ord sikre, at der er en mere parallel lønudvikling for de private og offentligt ansatte de næste tre år.

Spisepause sikret

Ifølge KL og Akademikerne indeholder aftalen en sikring af retten til den betalte spisepause. Det har været en af de helt store knaster i forhandlingerne.

Både Michael Ziegler og Akademikernes formand, Lars Qvistgaard, var tilfredse. Men vi kender endnu ikke detaljerne i aftalen om spisepausen.

På spørgsmålet om, hvorvidt spisepausen er skrevet ind i overenskomsten, svarer lønmodtagernes topforhandlere med lettere forblommede vendinger.

Er den reelt skrevet ind i overenskomsten? Har sikringen haft en pris? Vil aftalen kunne overføres til forhandlingerne hos de statsansatte?

Der er mange spørgsmål, som vi arbejder på at få svar på.

Lærerne får ingen ny arbejdstidsaftale

Først tydede det på, at lærerne endelig havde fået taget opgør med den forhadte lov 409, der regulerer lærernes arbejdstid. Detaljerne kom først frem efter, at Anders Bondo Christensen havde orienteret sit bagland, og det var der tilsyneladende god grund til.

Der er nemlig ikke taget noget opgør med lærernes arbejdstid. I stedet har man udskudt stridspunktet til 2021 og i mellemtiden nedsat en undersøgelseskommission, der skal kulegrave lærernes arbejdstid.

Stridspunktet har længe været, hvorvidt lærernes arbejdstid skal opgøres i en såkaldt årsnorm eller kvartalsnorm. Det vil sige inden for den tidshorisont arbejdstid og overarbejde skal opgøres og eventuelt udbetales eller afspadseres.

KL har fastholdt en årsnorm, mens lærerne har ønsket en kortere arbejdstidsnorm. Foreløbigt har KL altså fået det, som de vil have det.

Derudover indeholder forliget en aftale om bedre aflønning for deltagelser i lejrskoler, og et fælles ønske om at styrke det lokale samarbejde, og på den måde indgå flere lokale arbejdstidsaftaler. På nuværende tidspunkt har 72 ud af 92 kommuner lavet lokale aftaler om lærernes arbejdstid, der i varierende grad bløder op for den lovbestemte arbejdstidsregulering.