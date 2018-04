Lærerne får ingen ny arbejdstidsaftale

Der blev heller ingen ny arbejdstidsaftale til lærerne denne gang.

Det fortæller formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen til TV 2 News umiddelbart efter hans møde med hovedbestyrelsen.

»Vi har siddet i fem måneder og forsøgt at finde hinanden, og det har vi ikke kunnet. Vi må have et bedre grundlag for at træffe en afgørelse, og det er, hvad vi gør nu«, siger de kommunalt ansattes topforhandler.

Til det formål har parterne i stedet nedsat en undersøgelseskommission, der skal kulegrave lærernes arbejdstid frem mod de næste overenskomstforhandlinger i 2021.

Dermed er en af overenskomstforhandlingernes største knaster tilsyneladende fortsat uforløst.

Lærernes arbejdstid har været reguleret ved den forhadte lov 409, der blev til virkelighed med et regeringsindgreb efter 25 dages lærerlockout i 2013. Siden da har Danmarks Lærerforening arbejdet på, at få en ny aftale om lærernes arbejdstid.

Striden om lærernes arbejdstid har i dette forhandlingsforløb gået på, hvorvidt lærernes arbejdstid skulle opgøres årligt eller hvert kvartal. Det vil sige i hvilken tidshorisont arbejdstid og overarbejde gøres op og eventuelt udbetales eller afspadseres.

Opdateres